[신간] 조이환의 'AI와 종말론적 상상력'

인공지능(AI) 관련 책들이 넘쳐 난다. 기술을 설명하는 책이 있는가 하면, 철학적으로 접근한 책들도 적지 않다. 그런가하면 AI가 몰고올 미래 변화에 주목하기도 한다.

조이환이 쓴 ‘AI와 종말론적 상상들’은 제목부터 눈길을 끈다. ‘종말론적 상상’이란 말 자체가 생경하게 느껴지기도 한다. 얼핏보면, 인류를 위협하는 무서운 기술이란 관점으로 AI를 바라보는 것처럼 보인다.

하지만 ‘AI와 종말론적 상상들’은 섣불리 유토피아나 디스토피아 중 한 쪽 편을 들지 않는다. 저자는 AI와 관련한 여러 종말론의 지적 계보와 핵심 논리, 그리고 각각의 한계를 아주 짧게 정리해주고 있다.

이 책에 등장하는 이름들은 현란하다. 저자는 특이점을 주장한 레이 커즈와일, 챗GPT로 커즈와일의 이론을 현실에서 구현하려는 샘 알트먼, ‘알파고의 아버지’ 데미스 허사비스를 불러낸다. 이들에게서 AI의 유토피아적 비전을 들을 수 있다.

반면 이들의 비전에 정면으로 반기를 드는 이름도 등장한다. 특히 AI가 대중화되기 한참 전에 이미 경고 메시지를 던졌던 시어도어 카진스키까지 호출하는 것은 다소 의외로 받아들여질 수도 있을 것 같다.

‘유나바머’로 유명한 카진스키는 기술 발전을 인간성 파괴의 원인으로 지목했다. 천재 수학자였던 그는 1978년부터 1995년까지 자신의 신념을 알리기 위해 폭탄 테러를 저질러 사회를 발칵 뒤집어 놨다.

저자는 “카진스키의 경고가 단순한 외부자의 외침이 아니라, AI 시대의 기술 엘리트들마저 잠 못 들게 하는 현재 진행형 딜레마”(35쪽)라고 예리하게 분석한다.

이 책은 기술적 특이점을 통한 영생을 꿈꾸는 유토피아주의자(커즈와일), 통제 불가능한 초지능을 두려워하는 비관론자(유드코프스키), 그리고 기술-자본의 흐름에 모든 것을 내맡기거나(랜드) 그것을 탈취해 오랜 공산주의적 이상을 되살리려는 가속주의자들(좌파 가속주의)까지 폭넓게 다룬다. 또 이들의 궤도 자체에 의문을 제기하며, 전혀 다른 길의 가능성을 사유하는 ‘인식의 전환’을 촉구한 육후이와 아킬레 음벰베 같은 사상가의 목소리도 함께 들려준다.

AI는 기술이 아니라 서사이며, 그 안에는 인간의 구원 욕망과 자기 파괴적 충동이 공존한다. 이 책은 이러한 복합적 서사를 해부하며, AI를 둘러싼 상상력의 지도를 그린다. AI가 우리를 파괴할 것인가를 묻기보다, 왜 그런 질문이 우리 시대의 가장 강박적인 질문이 되었는지를 추적한다. 기술의 진보는 곧 인간의 불안이며, 그 불안은 새로운 신화의 형태로 우리를 다시 사로잡고 있다.

(조이환 지음, 커뮤니케이션북스)