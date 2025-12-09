‘비트코인 풀베팅’ 스트레티지, 10억 달러 규모 추가 매입

세계 최대 비트코인 보유 기업 스트레티지가 암호화폐 시장 약세 속에서도 약 10억 달러(약 1조 4천억원) 규모 비트코인을 추가 매수했다고 야후파이낸스 등 외신들이 8일(현지시간) 보도했다.

스트레티지는 이 달 들어 지난 7일까지 9억6천300만 달러에 비트코인 1만624개를 매입했다고 공시했다. 자금 대부분은 신규 보통주 발행으로 조달됐다. 이번 매수로 스트레티지의 총 보유 비트코인은 66만600개로 늘어났으며, 현재 시가로 환산하면 약 600억 달러(약 88조 2,000억원)에 달한다.

마이클 세일러 마이크로스트래티지 회장 (출처=마이클 J. 세일러 홈페이지 캡쳐)

이번 비트코인 매수가 주목되는 이유는 비트코인 가격이 11만5천 달러 선에 머물던 9월 중순 이후 이 회사가 매입한 모든 비트코인과 맞먹는 규모이기 때문이다.

8일 스트레티지의 주가는 183.69달러로 마감하며 약 2.63% 올랐다. 주가는 지난 6개월 동안 50%넘게 떨어졌지만, 지난 주 비트코인 가격이 9만 달러 선 근처에 머무르면서 7.5% 상승한 상태다.

(사진=이미지투데이)

투자은행 캔터 피츠제럴드 분석가들은 최근 보고서에서 일부 투자자들이 스트레티지의 비트코인 매수 접근 방식 변화에 대해 우려하고 있다고 밝혔다. 특히 이번 조정장에서 회사가 비트코인 매수를 건너뛰었다는 말들이 더욱 키웠다며, 하지만, 이런 걱정은 불필요하다고 밝혔다.

이러한 견해에도 불구하고, 캔터는 지난주 스트레티지의 목표주가를 하향 조정했다. 이유는 스트레티지가 MSCI 지수에서 제외될 위험 때문이다.

금융서비스 회사 TD 카웬 분석가들도 MSCI 지수 제외에 대한 시장의 우려에 공감하면서도 스트레티지가 최근 14억 달러의 현금을 확보하기로 한 결정을 강조했다. 이어 배당금을 지급할 수 있는 여유를 확보하기 위한 신중한 조치라고 설명했다.