아이폰18 프로서 다이내믹 아일랜드 사라질까

애플이 내년에 공개할 예정인 아이폰18 프로에 디스플레이 내장 페이스ID 기술이 적용될 것이라는 전망이 나왔다고 맥루머스 등 외신들이 8일(현지시간) 보도했다.

과거에도 중국 안드로이드 기기의 공급망 정보를 예측한 바 있는 중국 IT팁스터 스마트피카츄는 애플이 아이폰18 프로용 디스플레이 내장 페이스ID를 적극적으로 테스트하고 있다고 밝혔다.

아이폰 디스플레이에 적용된 다이내믹 아일랜드 .(사진=지디넷코리아)

그는 애플이 트루뎁스 시스템의 적외선(IR) 센서가 왜곡 없이 패널을 통과할 수 있는 특수 유리를 테스트 중이라고 덧붙였다.

이는 IR 투과율을 높이기 위해 센서 배열 위에 미세 천공 또는 나노 패턴 유리를 사용하는 기존 방식과 유사하다고 외신들은 전했다. 또한 애플 공급사들은 이에 대한 생산에 대한 준비를 하고 있는 것으로 알려졌다.

아이폰17 프로 (사진=씨넷)

아이폰18 프로에 디스플레이 내장 페이스ID가 포함될 것이라는 소문은 과거에도 여러 번 나왔으나 내년에 이 기술이 적용될지, 또 화면을 가리는 다이내믹 아일랜드가 사라질 지에 대해서는 의견이 분분한 상태다.

디인포메이션은 지난 5월 아이폰18 프로에 다이내믹 아일랜드는 없으나 화면 왼쪽 상단에 동그란 구멍이 자리할 것이라고 전망했다. 디스플레이 분석가 로스 영과 블룸버그 통신 마크 거먼은 아이폰18 프로에 디스플레이 내장형 페이스 ID가 적용될 가능성이 있으나, 그렇다고 다이내믹 아일랜드가 사라지지 않고 축소되는 형태가 될 것이라고 예측했다.

애플은 내년부터 아이폰 프로 모델은 기존 대로 9월에 출시하고 일반 아이폰18 모델과 보급형 아이폰18e는 2027년 초에 출시할 것으로 예상된다.