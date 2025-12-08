"인텔, 애플 칩 만든다…맥·아이패드 이어 아이폰 칩까지 확대"

애플이 일부 맥, 아이패드용 칩을 인텔로부터 공급받을 예정이며 향후 아이폰 칩까지 확대될 가능성이 있다는 전망이 나왔다고 IT매체 맥루머스가 최근 보도했다.

GF 증권 제프 분석가는 보고서를 통해 “인텔이 M 시리즈에 이어 2028년부터 일부 아이폰 모델용 칩 생산을 위한 공급 계약을 맺을 것으로 예상된다”고 밝혔다. 제프 푸는 비프로 모델에 탑재될 아이폰 칩은 애플의 14A 공정으로 생산될 예정이라고 덧붙였다.

미국 캘리포니아주 산타클라라 소재 인텔 본사, 로버트 노이스 빌딩. (사진=지디넷코리아)

맥루머스는 해당 전망이 현실화될 경우, 인텔이 아이폰20, 아이폰20e에 탑재될 A22 칩 생산을 담당하게 될 가능성이 있다고 전했다.

다만 인텔은 칩 설계에는 참여하지 않고 제조 공정에만 국한될 것으로 보인다. 애플은 기존과 같이 아이폰 칩 설계를 직접 담당하고, 인텔은 애플의 주요 파운드리 업체인 TSMC와 함께 일부 생산 공정을 분담하는 형태가 유력하다는 설명이다.

애플 아이폰17 5종 (사진=애플)

지난 달 애플 공급망 분석가 궈밍치는 애플이 이르면 2027년 중반부터 일부 맥과 아이패드에 탑재될 저가형 M 시리즈 칩 생산을 인텔에 맡길 것으로 예상한 바 있다. 그는 이를 위해 애플이 북미에서 생산되는 가장 빠른 2나노 이하 첨단 공정인 인텔 18A 공정을 활용할 계획이라고 밝혔다.

맥루머스는 인텔이 애플이 설계한 ARM 기반 칩을 생산하게 된다면, 과거 인텔이 설계한 x86 기반 프로세서로 구성된 ‘인텔 기반 맥’ 시대와는 완전히 다른 양상이 될 것이라고 분석했다.

애플이 인텔과 칩 공급 계약을 체결할 경우, 미국 제조 기업에 대한 의존도를 높이고 공급망 다각화에도 기여할 것으로 전망된다.

한편 인텔은 과거 아이폰 7부터 아이폰 11 일부 모델에 셀룰러 모뎀 칩을 공급한 바 있다.