애플, 핵심 임원 퇴사 행렬...’칩 개발 선구자’도 떠나나

실리콘 칩 개발 선구자로 알려진 조니 스루지 애플 하드웨어 기술담당 수석 부사장이 퇴사를 검토 중이라고 블룸버그 통신이 7일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 조니 스루니 수석 부사장은 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)에게 가까운 시일 내에 애플을 떠날 것을 진지하게 고려하고 있다고 말했다. 그는 동료들에게 애플을 떠나게 될 경우 다른 회사에 이직할 의향이 있다고 말한 것으로 알려졌다.

사진=씨넷

애플은 그를 붙잡기 위해 상당한 보수 패키지와 향후 더 큰 권한을 부여하는 방안까지 제시한 것으로 전해졌다. 최고기술책임자(CTO)로 승진시켜 애플에서 두 번째로 강력한 임원으로 만들 가능성도 거론됐다. 스루지는 또한 "다른 CEO 밑에서 일하고 싶지 않다"고 말한 것으로 알려졌다.

조니 스루지 애플 하드웨어 기술담당 수석 부사장 (사진=애플)

최근 애플에선 핵심 임원들의 퇴사 행렬이 이어지고 있다. 조니 스루지다 애플을 떠날 경우 임원 중에선 다섯 번째 퇴사자가 된다. 최근 디자인 책임자 앨런 다이, 인공지능(AI) 책임자 존 지안난드레아, 법률 총괄 케이트 애덤스, 환경·정책·사회 이니셔티브 담당 부사장 리사 잭슨이 모두 지난 주 사임을 발표했다.

이는 애플에서 진행 중인 대대적인 조직 개편의 일환이며, 팀 쿡 CEO의 최종 은퇴에 대비하기 위한 조치로 보인다고 외신들은 전했다. 또, 애플 AI 전략의 지연과 성과 부진이 이번 인사 격변기를 초래한 핵심 요인으로 꼽힌다.

블룸버그 보도에 따르면, 소매 부문 최고 책임자 디어드리 오브라이언과 마케팅 수석 부사장 그렉 조스위악도 애플에 약 35~40년간 재직해 온 만큼 조만간 은퇴할 가능성이 높다.