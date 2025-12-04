애플 핵심임원 또 이탈…리퀴드글래스 책임자, 메타로 이직

최신 iOS 26에 새롭게 ‘리퀴드 글래스’ 디자인을 선보였던 애플의 사용자 인터페이스 디자인 책임자 앨런 다이가 애플을 떠나 메타에 합류한다고 블룸버그, CNBC 등 외신들은 3일(현지시간) 보도했다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 소셜미디어를 통해 “엘런 다이가 디자인·패션·기술을 결합한 새로운 크리에이티브 스튜디오를 이끌게 될 것”이라고 밝혔다.

애플의 사용자 인터페이스 디자인 책임자 앨런 다이가 애플을 떠나 메타에 합류한다. (사진=애플)

그는 앤드류 보스워스 최고기술책임자(CTO) 지휘 하에 하드웨어, 소프트웨어, 인공지능(AI) 제품 전반의 디자인을 총괄하는 새로운 조직을 이끌 것으로 알려졌다.

메타는 퀘스트 가상현실(VR) 헤드셋과 레이밴 메타 스마트글래스를 연이어 내놓으면서 소비자용 하드웨어 시장에서 입지를 다졌다. IT매체 엔가젯은 메타가 더 많은 소비자용 기기를 출시할 계획이며 “향후 메타 레이밴 디스플레이와 뉴럴 밴드 액세서리의 차세대 버전도 그의 손을 거칠 가능성이 높다”고 전했다.

팀 쿡 애플 CEO는 성명을 통해 “베테랑 디자이너 스티븐 르메이가 엘런 다이의 뒤를 이을 것”라며, ”스티브 르메이는 1999년 이후 애플의 핵심 인터페이스 디자인에 핵심적인 역할을 했다”고 밝혔다.

애플은 iOS 26에서 새롭게 리퀴드 글래스 디자인을 도입했다. (출처=애플)

애플은 실리콘밸리 기업 중에서도 특히 디자인을 강점으로 내세워 왔다. 엘런 다이는 2006년부터 앱과 기기의 외관 등 디자인 전반의 개발을 맡아왔다. 최근에는 아이폰·아이패드·맥 컴퓨터 운영체제(OS)에 적용된 리퀴드 글래스 디자인이 대표적 성과로 꼽힌다. 또, 비전 프로의 인터페이스 디자인도 총괄하며 애플의 주요 제품군에 깊이 관여해왔다.

관련기사

외신들은 그가 메타로 이동한 배경에 대해 “애플이 비전 프로 외에도 자체 스마트 안경도 개발 중으로 알려져 있다”며, “메타와 경쟁 제품을 개발하고 있기 때문에 더 주목된다”고 분석했다.

최근 몇 주간 애플 핵심 임원들이 줄줄이 애플을 떠나고 있다. 최고 운영책임자(COO)로 오래 일했던 제프 윌리엄스가 공식 은퇴했고, 인공지능(AI) 정책을 총괄해 왔던 존 지아난드레아도 이번 달 애플을 떠났다. 지난해에는 하드웨어 엔지니어링 총괄 댄 리치오도 은퇴했다.