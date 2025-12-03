아이폰17e, 곧 나온다…어떤 신기능 탑재했나

애플이 2026년 초 아이폰17 라인업에 보급형 모델인 ‘아이폰17e’를 추가할 것이란 전망이 나오고 있다. 이 제품은 저렴한 가격에 아이폰17과 유사한 사용자 경험을 제공할 것으로 예상된다.

IT매체 나인투파이브맥은 2일(현지시간) 내년 초 출시가 예상되는 아이폰17e가 기존 모델인 아이폰16e에 비해 세 가지 새로운 기능이 추가될 것이라고 보도했다.

애플 아이폰16e (사진=씨넷)

1. A19 칩

아이폰17e에는 애플의 최신 세대 칩셋인 A19가 탑재될 전망이다. A19칩은 CPU 성능이 A18 보다 소폭 향상됐으며, 인공지능(AI)과 게임 등의 GPU 성능이 중요한 작업에서 특히 뛰어난 성능을 발휘한다. 아이폰17 기본 모델 역시 동일한 A19칩이 탑재하기 때문에 소비자들은 더 낮은 가격으로 동일한 성능을 경험할 수 있게 된다.

2. 다이내믹 아일랜드

작년에 출시된 아이폰16e는 노치 디자인을 유지하며 아이폰14를 연상시키는 디자인을 보여줬다.하지만, 아이폰17e는 노치를 버리고 다이내믹 아일랜드 디자인으로 전환될 것으로 예상된다. 다이내믹 아일랜드는 화면 컷아웃이 더 작고 라이브 액티비티 등 다양한 소프트웨어 기능을 지원해 사용자 경험을 한층 강화한다.

3. 센터 스테이지 전면 카메라

아이폰17 (사진=애플)

아이폰17 시리즈의 가장 큰 특징 중 하나는 새롭게 적용된 1천800만 화소 센터스테이지 전면 카메라다. 이 카메라는 아이폰을 세로로 들고도 여러 사람과 그룹 셀카를 찍을 수 있으며, 인물이 프레임에서 벗어나지 않도록 자동으로 구도를 조정해준다.

제프 푸 애널리스트는 아이폰17e에 이 업그레이드된 센터 스테이지 전면 카메라가 탑재될 것이라고 최근 전망했다. 나인투파이브맥은 애플이 저가형 모델에 해당 기능을 적용한다는 소식은 “매우 반가운 변화”라고 평했다.