"스마트폰 넘어 콘솔급"…애플, 첫 게임 쇼케이스서 '아이폰 파워' 과시

애플이 국내에서 처음으로 '애플 게임 쇼케이스'를 열고 아이폰·아이패드·맥으로 이어지는 자사 디바이스 생태계의 게이밍 성능을 전면에 내세웠다. 주요 국내 개발사 5곳이 참여해 실제 게임 플레이를 시연하며 애플 하드웨어 최적화 성과를 공유했다.

2일 서울 성수동 스테이지 엑스에서 열린 행사에는 넷마블, 데브시스터즈, 컴투스, 크래프톤, 엔씨소프트가 참가했다. 각 사는 아이폰 17 프로·아이패드 프로·M5 탑재 맥 등 애플 디바이스를 기반으로 '세븐나이츠 리버스', '쿠키런: 오븐스매시', '아이온2', '인조이', '도원암귀: 크림슨 인페르노' 등 타이틀을 시연했다.

넷마블 관계자가 '세븐나이츠 리버스'를 시연하고 있다. (사진=애플)

행사에서 가장 집중 조명을 받은 디바이스는 A19 프로 칩과 베이퍼 챔버 시스템을 탑재한 '아이폰17 프로'였다. 엔씨소프트는 아이온2를 아이폰에서 시연하며 "현재 모바일 플레이어 중 애플 사용자가 절반을 차지할 정도로 성능 체감이 크다"며 "아이폰 17 프로가 아이온2를 가장 안정적으로 구동하는 기기"라고 평가했다.

A19 프로는 역대 아이폰 중 가장 강력한 칩으로, AAA급 타이틀·레이 트레이싱·메탈FX 업스케일링 등 고사양 그래픽 연산을 장시간 안정적으로 처리한다고 애플 측은 설명했다. 새로운 베이퍼 챔버와 알루미늄 유니바디 구조로 발열 제어를 크게 개선한 점도 강조했다.

M5 칩을 탑재한 아이패드 프로는 대형 화면과 울트라 레티나 XDR를 기반으로 고해상도·고프레임 게임 구동력을 보여줬다. 아이패드는 온라인 멀티플레이·스트리밍 기반 게임 환경을 위해 N1 무선 칩을 적용해 와이파이 7·블루투스6·쓰레드 등을 지원한다.

기자가 아이폰17 프로로 '아이온2'를 체험하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

크래프톤은 맥 기기에서 인조이를 시연했다. 크래프톤 측은 "애플 기술 지원과 긴밀한 협업을 통해 맥 환경에서도 최적화된 인조이를 선보일 수 있게 됐다"며 "맥 버전에 새로운 업데이트를 지속 적용하는 등 글로벌 이용자들이 다양한 플랫폼에서 인조이를 즐길 수 있도록 적극적인 개발 노력을 이어갈 계획"이라고 말했다.

관련기사

애플은 개발자 생태계 강화를 위한 신규 플랫폼 '애플 게임즈'앱도 소개했다. 기존 게임센터보다 확장된 기능으로 ▲게임 설치·관리 통합 ▲도전 과제 기반 친구 초대 ▲게임 이벤트·업데이트 피드 제공 등을 지원한다. 넷마블 '세븐나이츠 리버스'는 애플 게임즈의 '도전하기' 기능을 적용했다.

애플 관계자는 "이번 쇼케이스는 국내 사용자에게 애플 디바이스 기반의 게임 경험을 직접 보여준 첫 사례"라며 "개발사와의 협력을 확대해 애플 생태계에서 더 많은 K게임을 안정적으로 즐길 수 있도록 최적화를 강화하겠다"고 밝혔다.