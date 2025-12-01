애플, 내년 초 맥북 3종 출시…어떤 모델 나올까

애플이 2026년에도 다양한 신제품을 선보일 예정인 가운데, 내년 초 여러 신형 맥북이 출시될 것이라는 소문이 나오고 있다.

IT매체 나인투파이브맥은 내년 초 출시될 것으로 전망되는 세 가지 맥북 모델을 최근 소개했다.

1. M5 맥북 에어

가장 인기 있는 맥 라인업인 맥북 에어는 2026년 초 새로운 모델로 업데이트될 전망이다. 차기 모델에는 M5 칩이 탑재될 것으로 보이지만, 그 외 세부 사양은 아직 알려진 바가 많지 않다.

애플 M5 칩 (사진=애플)

M5 맥북 에어는 M4 모델과 동일한 디자인을 유지하며, 13인치와 15인치 크기를 유지할 가능성이 높다. 스카이블루를 대체할 새로운 색상 옵션이 추가될 것으로 예상되며, 일부 작은 개선도 이뤄질 것으로 보인다. 올해 출시된 M4 맥북 에어가 3월 초에 출시됐기 때문에 새 모델 역시 내년 2~3월 출시가 유력하다.

2. M5 프로·M5 맥스 맥북 프로

애플은 올해 M5 맥북 프로를 출시했지만, 14인치 모델만 나왔고 M5 프로·M5 맥스 칩 옵션은 제공되지 않았다. 이에 업계는 내년 초 더욱 강력한 M5 프로·M5 맥스 칩을 탑재한 14·16인치 맥북 프로가 나올 것으로 예상하고 있다.

애플 M5 맥북 프로. 디자인은 전작과 동일하다. (사진=애플)

새 모델은 기존 M5 모델처럼 칩셋 업그레이드가 핵심 개선이 될 예정이며, 더 빠른 SSD 성능과 더 높은 메모리 대역폭 등도 기대된다.

3. 새로운 12.9인치 ‘맥북’

올해 초 M4 맥북 에어는 시작 가격을 999달러로 낮춰 내놓으며 ‘가성비’ 맥북이라는 평가를 받은 가운데, 애플은 내년 초 PC나 크롬북 사용자를 겨냥한 더 저렴한 맥 제품을 준비 중인 것으로 알려졌다.

이 제품의 이름은 ‘맥북’으로 알려져 있으며 ▲12.9인치 디스플레이 ▲A18 프로 칩 ▲실버·블루·핑크·옐로우 색상 ▲가격 599~699달러(약 89만원~103만원)가 될 것으로 예상되고 있다.