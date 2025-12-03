챗GPT, 애플 ‘건강 앱’ 자료까지 통합할까

아이폰용 챗GPT 앱의 최신 버전 소스 코드에 애플 건강 앱 아이콘의 이미지가 포함돼 있는 것을 확인했다고 IT매체 맥루머스가 2일(현지시간) 보도했다.

이는 챗GPT가 애플 건강 앱을 연결해 사용자의 건강 및 피트니스 데이터를 개인화시켜 더 유용한 답변을 제공할 수 있을 것을 시사한다고 외신들은 전했다. 아이폰용 챗GPT 앱은 지난 1일 업데이트됐다.

아이폰용 챗GPT 앱의 최신 버전 코드에서 애플 건강 앱 아이콘이 등장했다. (사진=맥루머스)

또 이미지에 나와 있는 아이콘을 통해 챗GPT가 활동, 수면, 식단, 호흡, 청력과 관련된 건강 앱 카테고리를 활용할 수 있다는 것을 보여준다.

물론, 해당 기능이 실제로 언제 출시될 지는 아직 확실치 않은 상태다. 하지만, 애플 건강 앱을 통합한다면 AI 기반 건강 관리 기능이 가능해질 것으로 보인다.