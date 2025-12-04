"아이폰17, 일반 보호필름 붙이면 빛 반사 방지 안된다"

애플이 최근 출시한 아이폰17 시리즈에 새롭게 적용한 ‘세리믹 실드2’의 눈부심·반사 방지 기능이 일반 화면 보호 필름을 사용할 경우 제대로 작동하지 않는 것으로 나타났다.

IT매체 나인투파이브맥은 3일(현지시간) 아스트로패드(Astropad)가 발표한 보고서를 인용해 아이폰17에 적용된 세라믹 실드 2의 빛 반사 방지 기능 성능이 일반 보호 필름 부착 시 크게 저하된다고 전했다.

아이폰17 세리믹 실드2’의 빛 반사 방지 기능이 일반 화면 보호 필름을 사용할 경우 크게 저하된다는 조사 결과가 나왔다. (사진=아스트로패드)

보고서에 따르면, 아이폰16 프로의 디스플레이 반사율은 3.8%였으나 아이폰17 프로는 2.0%로 거의 절반 가까이 낮아졌다. 하지만, 아이폰17에 일반 스크린 보호 필름을 부착하자 반사율이 4.6%까지 증가했다.

아스트로패드는 “아이폰17 시리즈의 AR(반사 방지) 코팅은 유리 표면이 공기와 직접 접촉하는 환경에서 효과를 발휘하도록 설계돼 있다”며 “보호 필름의 얇은 접착제가 코팅을 덮으면 반사 방지 기능이 사실상 사라진다”고 설명했다.