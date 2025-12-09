웹젠(대표 김태영)은 모바일 MMORPG ‘뮤 모나크2’에서 최대 육성 레벨 확장 업데이트를 실시했다고 9일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 기존 15환 400레벨까지의 육성 상한선이 18환 400레벨까지 확장되고, 높아진 상한선에 맞춰 14종의 다양한 콘텐츠가 동시 업데이트된다.

업데이트 후 육성 구간별 장비와 장신구에 허리케인, 영혼, 고독 세트가 추가되고, 더욱 강해진 보스와 필드 몬스터를 사냥할 수 있다.

웹젠, 뮤 모나크2 최대 육성 레벨 확장 업데이트.

장비 강화와 함께 성혼, 아티팩트, 마스터 특성 등을 포함한 육성 콘텐츠에서 더 높은 수준에 도달할 수 있게 된다.

멤버십 등급도 2개의 등급이 신설되고, 멤버십 영지를 포함해 새로운 전용 콘텐츠를 즐길 수 있다.

관련기사

업데이트와 함께 판도라의 곡괭이 이벤트도 진행한다. 단계별 채굴을 통해 축복의 보석 등 다양한 아이템과 희귀 코스튬 조각 보상을 획득할 수 있는 콘텐츠다.

캐릭터 클래스 별로 다양한 능력치와 효과가 부여된 희귀 코스튬을 획득한 조각을 모아 교환할 수 있다.