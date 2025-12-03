웹젠, 출시 예정작 '드래곤소드' 게임성 보완 방향 공개

웹젠(대표 김태영)은 신작 ‘드래곤소드’의 개발자 노트를 통해 게임성 보완 방향을 공개했다고 3일 밝혔다.

오픈월드 액션RPG 드래곤소드는 지난 5월 CBT 진행 후 게임 완성도를 높이는데 주력해 왔다. 현재는 2026년 초 출시를 목표로 사전 등록 진행과 함께 개발에 박차를 가하는 중이다.

이번 개발자 노트는 지난 CBT에 참여한 예비 게임 회원들의 의견을 이후 개발과정에서 어떻게 반영했는지에 대한 내용을 중점적으로 다루고 있다.

가장 많은 CBT 참가자가 의견을 준 최적화는 많은 부분 개선되었음을 밝혔으며, 동시에 캐릭터의 얼굴 및 비율 등을 세밀하게 조정해 그래픽 품질도 보완했다고 전했다.

쾌적한 게임 플레이를 위해 세부 게임 옵션을 추가하고, 게임 가이드 및 안내 사항을 보강해 지난 테스트 진행 시의 불편 사항도 함께 개선했다는 것이 회사 측의 설명이다.

특히 스토리 연출 부분과 특정 캐릭터의 개성이 드러나는 부분에서 완급 조절을 진행해 캐릭터 기획 의도에 따른 매력이 자연스럽게 전달될 수 있도록 보정했다.

또한 게임 플레이 몰입감을 강화하기 위해 메인 스토리에 국내 유명 성우진의 풀 더빙을 적용했다고 밝혔다.

이 외에도 개발자 노트에서 오픈월드 콘텐츠로 탐험요소 가득한 던전과 레이드 등 주요 콘텐츠를 소개해 예비 게임 회원들의 기대감을 높였다.