웹젠, 청소년 ICT 발명 대회 ‘제4회 챌린지 프로젝트’ 성료

웹젠은 지난 22일 성남 야탑유스센터에서 열린 청소년 ICT 발명 대회 '제4회 챌린지 프로젝트'를 마쳤다고 24일 밝혔다.

'챌린지 프로젝트'는 웹젠의 청소년 코딩 교육 사업인 '코딩공작소 with 웹젠'을 이수한 고등학생을 대상으로 하는 사회공헌 프로그램이다. 2022년 시작돼 매년 진행되고 있으며, 올해는 '나의 편리한 일상을 위한 익숙한 것들의 재구성'을 주제로 열렸다.

이번 대회에는 지난 6일부터 22일까지 성남지역 11개교 127명(21개 팀)의 학생이 참여해 예선을 거쳤으며, 최종 선발된 10개 팀이 본선에서 경합을 벌였다.

대상은 영덕여자고등학교 '클래스락' 팀이 수상했다. 이 팀이 출품한 스마트 사물함 '클래스락'은 자판기 시스템에 착안한 물품 보관 기능과 기부 및 반납 횟수에 따른 포인트제 도입으로 창의성과 실용성 등 5개 항목에서 높은 평가를 받았다. 웹젠은 해당 팀에 변리사 자문과 특허 출원 비용 전액을 지원할 예정이다.

최우수상은 효성고등학교 '효자코드' 팀의 '스마트 안심캡(농업인 온열질환 예방)'과 성남여자고등학교 '상쾌한 도움' 팀의 '화장실 쾌변 도우미(배변 자세 보조)'가 각각 차지했다.

한편 웹젠은 이번 프로젝트 외에도 맞춤형 코딩 교육과 청소년의 건전한 게임 이용을 위한 게임 과몰입 예방 프로그램 등 다양한 사회공헌 사업을 지원하고 있다.