웹젠, 경기 사랑의열매 'ESG 나눔기업패' 수상

웹젠(대표 김태영)은 2025 경기 사랑의열매 ESG나눔기업 패를 수상하며 3년 연속 경기 사랑의열매 나눔기업으로 선정됐다고 2일 밝혔다.

ESG나눔기업 패는 ESG 경영을 실천하며 기부문화 확산에 기여한 기업에 경기 사랑의열매가 전달하는 감사패다. 웹젠은 청소년 교육 격차 해소 및 건전한 게임 문화 조성에 기여한 공로를 인정받아 올해로 3회째 수상했다.

웹젠은 매년 청소년의 코딩 교육 격차를 해소하고 건전한 게임 문화 조성을 위한 교육프로그램 '청소년 코딩공작소 with 웹젠'과 '굿게이머 교실'을 운영하며 지역사회와 연계한 사회공헌활동을 꾸준히 이어왔다.

웹젠 CI.

판교유스센터와 야탑유스센터의 협력으로 진행되는 코딩 교육 사업 '청소년 코딩공작소 with 웹젠'에서는 관내 청소년을 대상으로 눈높이 코딩 교육은 물론, 사회적 배려 청소년들에게 스크래치, 아두이노, 언플러그드, 블록코딩 등 수준별 맞춤 무상 코딩 교육을 지원했다.

단순 학습을 넘어 실제 구현 가능한 결과물을 만들어 보는 기회도 제공하고 있다. 지난 11월 22일, 코딩 교육을 이수한 고등학생들이 학습 내용과 결과물을 겨루는 ICT발명품 경연 대회 ‘제4회 챌린지 프로젝트’를 성황리에 마무리했으며, 대상 수상자에게는 아이디어 특허출원을 지원하는 등 창의적인 아이디어를 구체화할 수 있는 기회를 마련했다.

관련기사

이 밖에도 지난 11월에는 성남시 내 초등학교와 연계해 청소년들의 게임 및 인터넷 과몰입 예방 사업 ‘게임 과몰입 예방 with 웹젠’을 마치며 건강한 게임 문화 조성과 청소년의 자기조절 능력 향상을 도왔다.

웹젠은 판교유스센터 및 야탑유스센터와 함께 올 한 해의 사회공헌 프로그램을 마무리하고 있으며, 지역 사회와의 협력을 강화하고 청소년의 디지털 역량 강화를 위한 사회공헌활동을 지속할 방침이다.