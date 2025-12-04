웹젠 '뮤 포켓 나이츠', 신규 콘텐츠 '길드 보스전' 추가

웹젠(대표 김태영)은 방치형RPG '뮤: 포켓 나이츠(이하 포켓 나이츠)의 콘텐츠 확장 업데이트를 실시했다고 4일 밝혔다.
회사 측에 따르면 오늘 이 게임에 길드 단위로 즐길 수 있는 신규 콘텐츠 '길드 보스전'에 추가됐다. '길드 보스전'은 제한 시간 동안 길드 보스 '버지머신'을 공격해 획득한 점수를 겨루는 길드 콘텐츠다.
대미지를 입힐 수록 버지머신의 돌파 단계가 상승하고 돌파 단계에 따라 더 많은 점수를 획득할 수 있다. 매주 월요일 시즌제로 운영되며 시즌 종료시 획득 점수와 순위에 따라 시즌 보상이 지급된다.
게임 회원들이 더 많은 콘텐츠를 즐길 수 있도록 기존 콘텐츠도 크게 확장한다. 8인 협동형 콘텐츠 '레이드'에 2단계 레이드가 추가되며, 2단계 레이드에서는 레전드 등급의 아티팩트와 새로운 타입의 아티팩트 '가면'을 획득할 수 있다.
여기에 일부 던전 콘텐츠의 최고 단계와 날개 육성 등급 상한이 확장되고 상위 등급의 장신구 아이템이 추가된다.
오는 11일부터 신규 이벤트 '버지드래곤의 보석함'도 진행한다. 다중 방치 콘텐츠 '탐험'을 통해 '보석함의 열쇠'를 획득할 수 있으며 열쇠를 모아 상자 개봉 시 다이아와 강화 재료 등 다양한 아이템을 보상으로 제공한다.
이 밖에 레이드 및 카오스캐슬 등 매칭 콘텐츠를 연속으로 진행할 수 있도록 자동 전투 횟수 설정 기능이 추가되며 보다 빠르게 콘텐츠를 즐길 수 있게 매칭 시간이 단축되는 편의성 업데이트가 진행된다.