바디프랜드, 콤팩트 헬스케어로봇 '팔콘2026' 출시

헬스케어 가전기업 바디프랜드는 기능·편의·디자인 전 영역을 업그레이드한 콤팩트 헬스케어로봇 '팔콘2026'을 출시한다고 9일 밝혔다.

팔콘은 두 다리가 독립적으로 구동되는 '로보워킹 테크놀로지'를 콤팩트한 사이즈에 구현한 제품이다. 올해 신제품에는 상위 라인업에서 경험할 수 있던 프리미엄 기술을 대거 적용했다.

먼저 기존에 앉은 자세에서만 가능했던 마사지와 스트레칭을 누운 자세에서도 구현할 수 있도록 확장했다. '플렉서블 SL 프레임'을 적용해 상·하체 프레임이 동시에 열리며 최대 155도까지 리클라이닝이 가능하다.

바디프랜드 콤팩트 헬스케어로봇 '팔콘2026' (사진=바디프랜드)

마사지 모듈도 강화했다. XD 에어 모듈이 마사지 모듈 뒷쪽에 자리한 에어백이 5단계로 세밀하게 돌출되며 척추 라인과 굴곡을 따라 빈틈없이 밀착해 자극은 줄이면서 부드럽고 깊이 있는 마사지감을 제공한다. 모듈은 엉덩이 부위까지 내려간다.

등시트 온열은최대 섭씨 60도까지 올라가고, 3단계 온열 시스템을 통해 겨울철이나 장시간 근육 긴장 상태에서도 몸의 중심부를 빠르게 데워준다. 이를 통해 뭉친 근육은 보다 빠르고 부드럽게 이완되고, 마사지 효과도 배가된다.

팔콘2026은 총 28개의 마사지 프로그램을 제공한다. 기존 팔콘에 탑재된 프로그램에 더해 ▲깊은 수면 ▲미니 낮잠 ▲고요한 밤 등 숙면을 위한 마사지 기능이 추가됐다. 14개 안전 센서로 안전사고 발생 위험을 최소화했다.

디자인은 패브릭 소재와 샤이닝 베이지·메탈릭 샴페인 색상을 조합하고, 시그니처 골드 포인트를 더했다. 4인치 리모컨, 스페셜모드 및 전신각도 조절이 가능한 퀵다이얼 리모컨을 갖췄다.

팔콘2026의 출시 가격은 소비자가(렌탈총액) 354만원, 일시불 구매가 330만원이다. 렌탈 시 월 5만9천원(60개월 약정)이다. 렌탈 시 선납금 60만원, 제휴카드(전월 30만원 실적 기준)을 적용하면 월 3만원 대에 이용 가능하다.