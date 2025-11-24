바디프랜드, '하이스트 브랜드' 13년 연속 1위

헬스케어 가전기업 바디프랜드는 '2025 대한민국 하이스트 브랜드'에서 헬스케어 부문 13년 연속 1위를 수상했다고 24일 밝혔다.

대한민국 하이스트 브랜드는 브랜드스탁이 개발한 브랜드 평가 모델을 기반으로 각 산업 부문별로 뛰어난 경영 성과를 인증하는 제도다. 브랜드의 차별성, 트렌드 리딩 역량, 혁신 가치 등이 주요 평가 지표로 활용된다.

바디프랜드 에스테틱 헬스케어로봇 '퀀텀 뷰티캡슐' (사진=바디프랜드)

헬스케어 부문 1위를 차지한 바디프랜드는 지식재산권 5천여건을 출원하고 장기적인 연구개발 투자 성과가 높은 평가를 받은 것으로 설명했다. 바디프랜드는 최근 5년간 1천억원 이상을 연구개발에 투입하며 기술력 고도화에 집중하고 있다.

특히 헬스케어로봇이라는 새로운 제품군을 통해 출시 2년여 만에 국내 마사지체어 시장의 40% 가량을 헬스케어로봇으로 전환했다는 평가를 받는다.

바디프랜드 헬스케어로봇은 독자 기술인 로보틱스 테크놀로지를 바탕으로 두 다리와 두 팔의 안마부를 독립적으로 움직여 사용자의 코어 근육까지 깊고 정밀하게 자극하는 것이 차별화된 특징이다.

바디프랜드 관계자는 "앞으로도 '건강수명 10년 연장'이라는 기업 비전을 실현하기 위해 기술 경쟁력을 더욱 고도화하고, 혁신적인 헬스케어로봇 제품을 선보이며 바디프랜드로 매일 건강 관리하는 라이프 트렌드를 만들겠다"고 말했다.

한편 바디프랜드는 헬스케어 부문에 이어 라클라우드가 침대·매트리스 부문 1위를 함께 차지하며 '2025 대한민국 하이스트 브랜드'에서 2관왕을 달성했다.