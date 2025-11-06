바디프랜드, 뱅앤올룹슨 사운드 담았다

헬스케어 가전기업 바디프랜드는 안마의자에 프리미엄 사운드 시스템을 접목하기 위해 덴마크 하이엔드 오디오 브랜드 뱅앤올룹슨과 협업하고 있다고 6일 밝혔다.

뱅앤올룹슨은 설립 100주년을 맞은 세계적 오디오 명가다. BMW·벤츠·아이폰 등 글로벌 브랜드와 협업해온 고급 사운드 브랜드다.

이번 협업은 마사지체어 업계 최초의 사례다. 뱅앤올룹슨의 사운드 마스터들이 직접 바디프랜드 본사를 방문해 착석 위치와 각도에 맞춘 정밀 음향 튜닝을 진행했다.

바디프랜드 에스테틱 헬스케어로봇 ”퀀텀 뷰티캡슐' (사진=바디프랜드)

바디프랜드는 뱅앤올룹슨 협업으로 '퀀텀'과 '퀀텀 뷰티캡슐'을 선보였다. 두 제품은 전신 마사지를 받으며 동시에 청아하고 생생한 음악을 감상할 수 있다.

퀀텀은 제품 한 대에 3천 개 이상의 정교한 부품을 담은 하이엔드 헬스케어로봇이다. 세계 최대 IT 전시회 CES 혁신상을 수상하며 기술력을 입증했다.

이 제품은 외부 소음을 효과적으로 차단하고 콘서트홀 같은 현장감 있는 사운드를 구현해 '안마의자 속 명품 오디오'라는 새로운 사용 경험을 제시한다.

올해 6월 출시된 퀀텀 뷰티캡슐은 뷰티 디바이스 기능을 결합한 모델이다. 전신 마사지와 풍부한 오디오 시스템에 더해 두피와 얼굴 피부 관리까지 한 번에 가능하다.

오스트리아 브루크너 오케스트라 린츠가 바디프랜드 전용으로 연주한 클래식 곡을 내장했다. 뱅앤올룹슨의 정밀 사운드로 콘서트홀 같은 음악 감상을 즐길 수 있다.

바디프랜드 관계자는 "마사지와 함께 사운드가 온 몸 전체로 울리고 느껴지는 최고의 경험을 제공한다"며 "마사지를 받지 않을 때에도 공간을 풍성하게 채우는 고급 스피커 역할을 한다"고 말했다.