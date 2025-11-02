[써보고서] "10분이면 두피가 숨 쉰다"…바디프랜드 미니 '두피올케어'

두피 관리를 미용실에 가지 않아도 집에서 편하게 할 수 있게 됐다.

바디프랜드 미니가 선보인 '두피올케어'는 그 흐름의 정점에 선 제품이다. 작은 기기로 10분 만에 두피의 긴장을 풀어준다.

두피올케어 헤드에는 360° 전 방향으로 움직이는 마사지 유닛이 달려 있다. 두피를 빈틈없이 감싸며 섬세한 자극을 전달해준다. 처음에는 압력이 세게 느껴지기도 했지만, 이내 근육이 풀리며 두피 전체가 부드럽게 이완되는 느낌이 들었다.

바디프랜드 미니 '두피올케어' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

브러시 부분의 유연한 탄성 소재와 균형 잡힌 빗살모 설계 덕분에 압력이 일정하고 자극이 과하지 않다. 관자놀이 주변이나 정수리 부근을 따라 움직이면 두피 깊숙한 곳의 긴장이 완만히 풀리는 감각이 전해진다.

이 제품의 핵심은 630nm 적색광과 850nm 적외선(IR)이 결합된 듀얼 LED 라이팅 케어다. 민감한 두피에 부담을 줄 수 있는 전기근육자극(EMS) 대신 빛의 파장으로 두피 표면부터 깊은 층까지 편안하게 관리해준다.

적색광은 두피 표면을 부드럽게 자극해 건강한 환경을 조성하고, 적외선은 더 깊은 층을 따뜻하게 데워 순환을 돕고 긴장을 완화한다. 10분 동안 사용하면 두피가 '숨 쉬는 듯한' 해방감을 준다.

바디프랜드 미니 '두피올케어' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

제품은 파워·릴렉스·순환 세 가지 모드를 제공한다. 파워 모드는 빠른 진동과 강한 압으로 두피를 자극하고, 릴렉스 모드는 속도를 낮춰 부드럽게 풀어준다. 순환 모드는 빠르고 느린 움직임이 교차하며 자극의 리듬을 만들어낸다.

세 가지 중 파워 모드가 특히 만족도가 높았다. 리듬감 있는 진동이 두피의 피로를 확실히 덜어줬고, 사용 후엔 머리의 무게감이 줄어드는 듯한 개운함이 남았다.

IPX7 등급 완전 방수 설계로 샴푸 중에도 사용 가능하다. 이용 후엔 물로 간단히 세척할 수 있어 위생 관리가 쉽고, 원터치 조작으로 모드 전환이 간단하다.

다만 초기에 앰플 투입구 뚜껑이 다소 뻑뻑해 손톱으로 열어야 했던 점은 아쉬웠다. 몇 번 쓰다 보니 조작감이 익숙해져 불편함은 사라졌다. 전체적으로 마감 품질이 단단하고, 소형 마사지 가전답게 공간을 거의 차지하지 않아 휴대성과 실용성이 돋보였다.

바디프랜드 미니 '두피올케어'와 BTN 두피올케어 앰플 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

함께 사용하는 BTN 두피올케어 앰플은 기기의 LED·진동 케어 효과를 완성해준다. 8개의 미세 분사구에서 고르게 분사된 앰플이 두피 전반에 균일하게 흡수되며, 기기의 진동이 영양 성분을 더 깊숙이 밀어 넣는다.

무엇보다 손에 묻히지 않고 사용할 수 있다는 점이 편했다. 밤에 사용하고 나면 다음날 아침, 두피가 건조하지 않고 은은하게 촉촉한 느낌이 유지된다. 탈모 케어 제품 특유의 끈적임이 없고 산뜻하게 마무리된다.

바디프랜드 미니 두피올케어는 360° 전 방향 마사지, 듀얼파장 LED, 3단계 모드, IPX7 방수 기능까지 두피 케어에 필요한 핵심 요소를 한 손 안에 담은 제품이다.

BTN 앰플과 함께 사용하면 두피 순환·보습·컨디션 개선을 한 번에 챙길 수 있는 완성형 루틴을 제공한다. 환절기 건조한 날씨로 두피 각질·피지 고민을 겪어 본 이들에게 특히 추천하고 싶다.