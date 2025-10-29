바디프랜드, 대한민국 브랜드스타 헬스케어 부문 1위

헬스케어 가전기업 바디프랜드는 '2025 대한민국 브랜드스타' 헬스케어 부문 1위를 12년 연속 달성했다고 29일 밝혔다.

대한민국 브랜드스타는 국내 산업 부문별 브랜드 가치 1위를 선정해 발표하는 인증제도다. 브랜드주가지수(70%)와 소비자조사지수(30%)를 합산한 브랜드 가치 평가모델인 BSTI를 바탕으로 선정된다.

바디프랜드 에스테틱 헬스케어로봇 '퀀텀 뷰티캡슐' (사진=바디프랜드)

바디프랜드는 이번 평가에서 헬스케어 부문에서 최고 점수를 획득하며 12년 연속 1위를 차지했다. 최근 5년간 연구개발(R&D)에 1천억원의 비용을 투자해 '로보틱스 테크놀로지' 기술과 헬스케어로봇 제품을 선보인 점이 높은 평가를 받았다.

헬스케어로봇은 전신에 다양한 움직임을 이끌어내는 로보틱스 기술로 근육을 세밀하게 자극하고 코어 운동을 제공하는 로봇 제품군이다. 지난 6월 출시한 에스테틱 헬스케어로봇 '퀀텀 뷰티캡슐'은 피부·두피까지 관리해준다.

바디프랜드는 혁신적인 기술을 통해 국내 마사지체어 시장을 헬스케어로봇 시장으로 재편해냈다. 향후 바디프랜드는 이러한 기술력을 더욱 발전시켜 글로벌 홈 헬스케어 분야에서의 브랜드 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

바디프랜드 관계자는 "고객들의 많은 관심과 성원으로 헬스케어 부문 12년 연속 1위라는 성과를 달성할 수 있었다"라며 "앞으로도 끊임없는 연구개발 투자를 통해 '건강 수명 10년 연장'이라는 자사의 숙원을 이뤄나갈 것"이라고 말했다.