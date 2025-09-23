바디프랜드, 듀얼 콤팩트 헬스케어로봇 팔콘N 출시

헬스케어 가전기업 바디프랜드는 콤팩트한 사이즈에 듀얼 마사지와 근저항 운동효과까지 얻을 수 있는 헬스케어로봇 '팔콘N'을 출시했다고 23일 밝혔다.

팔콘N은 20평대 콤팩트 헬스케어로봇 팔콘 시리즈의 다섯 번째 제품이다. 사용자 신체를 움직여가며 마사지를 구동하는 기술인 ▲로보틱스 테크놀로지를 비롯해 ▲플렉서블 SL 프레임 ▲듀얼 마시지 모듈 등을 적용했다.

팔콘N은 콤팩트한 사이즈에도 듀얼 마사지 모듈이 적용됐다. 목부터 엉덩이, 허벅지까지 2명이 한꺼번에 마사지해주는 효과를 낸다. 상단 XD 플렉스 모듈은 상체의 굴곡을 따라 깊이 있는 마시지를 해주고, 하단의 입체 마사지 모듈은 회전과 상하 움직임을 반복하며 엉덩이와 하체 부위를 자극할 수 있도록 설계됐다.

바디프랜드 듀얼 콤팩트 헬스케어로봇 팔콘N (사진=바디프랜드)

사용자는 취향에 따라 두 개의 모듈을 한쪽으로 몰아 특정 부위를 집중 공략하거나, 서로 다른 부위에 놓고 동시에 마사지할 수 있다.

플렉서블 SL 프레임은 최대 166도까지 펼쳐져 누운 채로 마사지를 즐길 수 있게 해준다. 이를 통해 베드에 가까운 최대 각도에서 편안한 자세로 목부터 발바닥까지 더 극대화된 전신 마사지와 스트레칭을 받을 수 있다.

근저항 운동과 사이클 동작을 결합한 '슬리밍 운동 모드'도 처음 적용됐다. ▲슬리밍 운동 I ▲슬리밍 운동 II ▲근저항 스트레칭 모드 등으로 구성된 프로그램이 사용자의 움직임을 유도하는 음성 안내와 함께 코어와 하체 근육 운동을 돕는다.

▲몸이 부을 때 ▲몸이 쑤실 때 ▲몸이 시릴 때 ▲무기력할 때 ▲뒷목이 뻣뻣할 때 ▲허리가 뻐근할 때 ▲장이 답답할 때 ▲소화가 안될 때 등 일상에서 흔히 겪을 수 있는 상황에 적합한 솔루션을 제공하는 헬스케어 모드도 탑재했다.

팔콘N은 팔콘 시리즈 정체성인 콤팩트한 사이즈와 '휴먼 팩터 디자인'을 계승했다. 색상은 샴페인 베이지, 메탈릭 브론즈 컬러를 조합했다. 리모콘은 스마트폰 전용 어플리케이션이나 10.4인치 태블릿, 디스플레이 퀵 다이얼 세 가지 방법으로 조작 가능하다.

팔콘 시리즈의 프리미엄 라인업인 팔콘N의 출시 가격은 60개월 약정 렌탈 시 월 7만9천원이다. 바디프랜드는 신제품 출시와 추석 시즌을 맞이해 오프라인과 온라인, 그리고 홈쇼핑 방송을 통해 특별한 혜택으로 만날 수 있는 행사를 진행할 예정이다.

곽도연 바디프랜드 대표는 "콤팩트한 사이즈에 우아한 디자인, 듀얼 모듈과 로보틱스 기술의 조화로 바디프랜드의 가장 진보된 헬스케어로봇을 경험하고 싶은 고객들을 만족시킬 제품"이라고 말했다.