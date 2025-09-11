바디프랜드, 대명스테이션과 업무협약

헬스케어 가전기업 바디프랜드는 대명스테이션과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 바디프랜드가 토털 라이프케어 브랜드 '대명아임레디'를 운영하고 있는 대명스테이션과 함께, 전방위적인 협업을 통한 시너지를 창출하기 위해 성사됐다.

최성훈 대명스테이션 대표(왼쪽)와 곽도연 바디프랜드 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=바디프랜드)

양사는 바디프랜드 헬스케어로봇과 대명스테이션 생애주기별 서비스를 결합해 통합 서비스 개발을 추진한다.

바디프랜드 헬스케어로봇 구매 또는 렌탈 시, 대명아임레디 상품을 결합해 계약하면 크루즈 여행, 골프, 웨딩 등 라이프 서비스와 전국 소노호텔앤리조트의 숙박 시설 이용 및 할인이 제공되는 멤버십 상품을 기획 중이다.

직접적인 상품 결합은 물론, 향후 고객 통합 멤버십 운영과 임직원 복지 서비스 개발 등에 대한 협력도 확대한다.

곽도연 바디프랜드 대표는 "헬스케어와 라이프케어를 대표하는 두 기업의 노하우를 결합해 고객들이 더욱 건강한 삶을 누릴 수 있게 적극 협력할 것"이라고 말했다.