바디프랜드, IFA 2025서 헬스케어로봇 선봬

헬스케어 가전기업 바디프랜드가 5일(현지시간)부터 9일까지 독일 베를린에서 열리는 세계 전자·IT 박람회인 'IFA 2025'에 참가해 K헬스케어로봇을 선보인다.

바디프랜드는 '피트니스 앤 디지털 헬스' 홀에 전년 대비 2배 이상 확대된 전시 부스를 조성했다. 온 몸을 다양하게 움직이며 마사지하는 로보틱스 테크놀로지로 유럽인들의 건강을 책임지겠다는 주제를 내세웠다.

CES에서 9회 혁신상을 수상하며 기술력으로 미국 시장의 인정을 받아온 데 이어 유럽 소비자에게도 헬스케어로봇의 움직임을 경험할 수 있도록 하겠다는 포부를 담았다.

헬스케어 로봇이 전시된 IFA 2025 바디프랜드 부스 전경 (사진=바디프랜드)

바디프랜드는 이번 IFA 2025를 통해 유럽시장에 본격적으로 헬스케어로봇 기술과 총 10종의 제품을 소개한다. 올해 바디프랜드 부스에서 가장 주목받는 제품은 새로운 차원의 움직임을 구현하는 '733'과 트렌디한 뷰티 디바이스를 장착한 '퀀텀 뷰티캡슐'이 될 전망이다.

CES 2025에서 공개돼 혁신상을 수상한 733은 팔과 다리는 물론 발목까지 독립구동하는 더욱 정교해진 로보틱스 테크놀로지 움직임과 사용자들의 안전한 승하차를 돕는 '스탠딩 테크놀로지'를 적용했다.

퀀텀 뷰티캡슐은 마사지는 물론 피부와 두피 관리까지 할 수 있는 헬스케어로봇이다. 한국피부과학연구원이 실시한 인체적용시험에서 피부·두피 상태의 긍정적인 개선 효과가 입증됐다. 바디프랜드가 자체 개발한 'AI 추천 마사지'는 사용자에게 최적의 마사지 모드를 추천해준다.

그 외에도 ▲전신 트위스트 헬스케어로봇 '에덴로보' ▲체성분을 분석해주는 '다빈치로보' ▲골반저근을 강화해주는 웨이브 기술이 탑재된 '카르나로보' ▲콤팩트 헬스케어로봇 '팔콘 시리즈' 등 다양한 헬스케어로봇이 함께 전시된다.

유럽인들의 집 구조와 가구에 대한 안목에 최적화된 마사지소파 '파밀레 존'도 구성했다.

바디프랜드 관계자는 "국내 마사지체어 시장 40%를 헬스케어로봇으로 전환했고, 헬스케어로봇 기술수출도 전년비 363% 급증하며 글로벌 시장의 패러다임을 바꿔가고 있다"며 "IFA 2025를 통해 유럽인들에게 바디프랜드의 앞선 기술력과 K헬스케어로봇의 저력을 경험하게 하겠다"고 포부를 밝혔다.