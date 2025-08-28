바디프랜드, '케겔운동과 골반관리' 웰에이징 클래스 개최

헬스케어 가전기업 바디프랜드는 여가와 취미 활동 위주의 클래스를 넘어 뷰티·건강관리 개념의 웰에이징 클래스를 개최했다고 28일 밝혔다.
클래스는 롯데백화점 인천점 문화센터에서 2회에 걸쳐 진행됐다. 일상 속에서 코어와 하체 부위 건강을 지켜갈 수 있도록 '케겔운동'과 '골반관리'를 주제로 마련됐다.
요가 강사 지도 아래 참가자들이 건강관리 이론과 실전을 익히고 바디프랜드 라운지에 방문해 '카르나로보' 제품을 경험해보는 시간으로 구성됐다.
카르나로보는 골반 부위 안마에 특화된 헬스케어 로봇이다. 골반저근 부위에 직접 진동을 전달해 골반 근육에 효과적인 케겔운동을 유도한다.
바디프랜드 관계자는 "생활 속에서 건강과 아름다움을 동시에 관리할 수 있도록 다양한 웰에이징 프로그램을 선보이겠다"고 말했다.