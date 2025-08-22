바디프랜드 미니, 소형 마사지기 오프라인 판매

소형 마사지기 브랜드 바디프랜드 미니는 온라인 홈페이지 오픈에 이어 오프라인 판매를 시작했다고 22일 밝혔다.

더현대 서울과 롯데백화점 인천점, 신세계백화점 대구점, 신세계백화점 센텀시티점 등 바디프랜드 백화점 라운지와 스타필드 수원, 강동 아이파크 더리버몰 등 대형 쇼핑몰에서 제품을 선보인다.

더현대 서울 바디프랜드 라운지에 조성된 '바디프랜드 미니존' (사진=바디프랜드)

바디프랜드 미니는 집에서 건강과 미용까지 관리하는 '홈케어족' 증가와, 관련 디바이스의 시장 확대에 따라 바디프랜드 기술력을 소형 마사지기를 통해 더 많은 사람들이 경험하도록 기획된 브랜드다.

관련기사

지난 5월 첫 제품 ▲목·어깨 마사지기를 시작으로 ▲두피올케어 ▲미니건 ▲마사지 플레이트 ▲마사지 쿠션까지 라인업을 갖췄다.

바디프랜드 관계자는 "브랜드와 기술력에 대한 신뢰, 세련된 디자인과 강력한 성능으로 고객들의 관심이 뜨겁다"고 말했다.