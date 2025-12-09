동원산업, ‘2025 한국의경영대상’ AI혁신 부문 대상 수상

동원산업은 9일 서울 신라호텔에서 열린 ‘2025 한국의경영대상’에서 올해 신설된 AI혁신 부문 대상을 받았다고 밝혔다. 해당 부문 첫 수상 기업이다.

‘한국의경영대상’은 1988년 제정된 경영 부문 상으로, 올해 AI시대 흐름에 맞춰 AI혁신 부문을 신설했다. 동원산업은 동원그룹 전 사업 영역에서 AI 도입을 추진해 온 성과를 인정받았다.

동원산업은 자체 AI 플랫폼 ‘동원GPT’를 도입해 보고서 작성, 데이터 분석 등 사내 업무 전반의 생산성을 높이고 있다. 사내 인트라넷 기반이라 내부 데이터 유출 위험 없이 사용할 수 있다는 것이 특징이다.

회사는 맞춤형 서비스 설정이 가능한 ‘My GPT’, 반복 업무를 자동 수행하는 ‘AI 에이전트’ 기능도 확대하고 있으며, 앞으로 그룹 ERP와의 연동도 추진할 계획이다.

계열사 역시 AI를 업무에 적용하고 있다. 동원F&B는 통조림 속 가시·이물 검출과 제품 디자인 평가 시스템을 운영하고 있으며, 동원산업(사업부문)은 외국인 선원의 선상 생활을 돕는 AI 챗봇 ‘튜나버디’를 개발했다. 동원건설산업은 자동 견적 작성 시스템을 구축해 공사 견적 업무에 활용 중이다.

동원그룹은 임직원 교육도 강화하고 있다. 지난해 임직원 약 1천600명을 대상으로 GPT 활용 교육을 진행했으며, 올해는 ‘동원CDS 아카데미’를 통해 데이터 활용 역량을 높이고 있다. 사내 ‘동원GPT 경진대회’, ‘AI Challenge’ 등을 열어 AI 기반 업무 혁신을 장려하고 있다.

박종성 동원산업 DT본부장은 “AI 활용이 조직 전반에 자리 잡았다”며 “사업 전반에 AI 기술을 적재적소에 적용해 미래 성장동력을 확보하겠다”고 말했다.