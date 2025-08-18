동원F&B, 회사채 공모에 7천300원억 몰려

동원F&B가 회사채 발행을 앞두고 진행한 수요 예측에서 모집액의 12배가 넘는 자금이 몰리며 흥행에 성공했다.

18일 동원F&B는 2년물 700억원, 3년물 500억원 등 총 1천200억원 규모 회사채를 발행한다고 밝혔다. 이는 당초 계획했던 600억원에서 두 배 늘린 규모다.

지난 13일 수요 예측에서는 모집액의 12배를 웃도는 7천300억원이 몰리며 발행 규모 증액과 금리 인하로 이어졌다. 2년물은 민평금리 대비 -15bp, 3년물은 -30bp 수준에서 발행할 예정이다.

동원F&B의 안정적인 사업 구조와 성장성이 이번 흥행 요인으로 꼽힌다고 회사는 설명했다. 최근 회사는 펫푸드, 떡볶이, 조미김, 음료 등 전략 품목 수출 확대와 제품 포트폴리오 다각화를 바탕으로 상반기 매출 2조3천506억원, 영업이익 888억원을 기록했다. 신용등급 역시 한국신용평가와 나이스신용평가로부터 ‘A+(안정적)’ 평가를 받고 있다.

동원F&B 관계자는 “주력 사업의 견조한 실적과 브랜드 경쟁력이 반영된 결과”라며 “이번 자금 조달을 바탕으로 글로벌 사업 확대를 위한 기틀을 마련하고 현지 맞춤형 제품 개발과 마케팅을 강화할 것”이라고 말했다.