동원산업, ‘2025 부산 국제수산엑스포’ 참가… "K-시푸드 수출 앞장"

동원산업(대표 박상진)이 오는 5일부터 7일까지 부산 벡스코에서 열리는 ‘2025 부산 국제수산엑스포(BISFE)’에 참가한다고 4일 밝혔다.

‘부산 국제수산엑스포’는 전 세계 25개국, 420개 수산기업과 기관이 참여하는 아시아 3대 수산 무역박람회다. 동원산업은 이번 전시에서 국내산 참다랑어와 노르웨이 연어 등 다양한 수산식품을 선보이며 ‘K-Seafood’의 글로벌 경쟁력을 알릴 예정이다.

행사 첫날 동원산업은 동해안 참다랑어 해체쇼 및 시식회를 진행한다. 최근 해양수산부와 지자체 등과 함께 쿼터제 문제로 폐기되는 국내산 참다랑어의 유통 방안을 논의해온 동원산업은, 50년 넘게 축적된 수산물 가공 기술을 바탕으로 체계적인 유통망을 구축하고 부가가치를 높이는 사업 모델을 제시할 계획이다.

관련기사

회사 부스 조감도.(사진=동원산업)

또한 노르웨이 연어 전문 기업 ‘홉셋(hofseth)’과 협업해, 현지 초저온 급속 냉동 연어를 부산공장에서 ‘icefresh’ 급속 해동 기술로 가공한 제품도 공개한다. 이 기술은 세포 손상과 수분 손실을 최소화해 신선도와 식감을 유지하며, 항공 대신 해운 운송을 통해 탄소 배출과 물류비용을 절감한 것이 특징이다.

동원산업 관계자는 “국내 최대 수산기업으로서 축적된 기술력으로 경쟁력 있는 수산식품을 전 세계 시장에 선보일 것”이라며 “K-Seafood 수출 확대뿐 아니라 수산 자원 보호와 지역 어민 상생 등 ESG 경영 강화에도 앞장서겠다”고 말했다.