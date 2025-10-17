농심, 미국 한인 창업자 대상 ‘신(辛) 마케팅’ 공유

농심이 미국 현지 한인 창업자들을 대상으로 ‘신(辛) 마케팅’ 경험을 공유하며 K푸드의 글로벌 확산에 나섰다.

농심은 미국 뉴욕에서 열린 한인창업자연합(UKF) 주최의 ‘KOOM 2025’ 행사에 참가해, 글로벌 시장에서의 신라면 마케팅 전략과 성과를 체험할 수 있는 브랜드 부스를 운영했다고 17일 밝혔다.

‘KOOM 2025’는 한국 문화와 비즈니스 네트워킹을 결합한 행사로, 오는 18일까지 3일간 진행된다. 올해는 약 1만여 명의 창업자·투자자·기업인이 참가해 K푸드, K팝, K뷰티 등 다양한 한국 콘텐츠를 공유한다.

뉴욕 KOOM 2025 플래그십 부스 이미지.(사진=농심)

농심은 행사장 내 ‘F&B Zone’ 인근에 플래그십 부스를 마련하고, 미국 현지에서 판매 중인 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 협업 신라면을 전시했다. 참가자들은 K-컬처와 결합된 농심의 글로벌 마케팅 전략을 직접 체험할 수 있었다.

농심 관계자는 “농심은 60년 전 창립 당시 스타트업으로 출발해, 현재는 한국을 대표하는 글로벌 식품기업으로 성장했다”며 “이번 행사는 창업가들에게 도전과 혁신의 메시지를 전하고, 농심의 브랜드 가치를 알리는 계기가 됐다”고 말했다.

농심은 앞으로도 다양한 글로벌 무대에서 ‘K푸드의 혁신과 확장’을 알리는 활동을 이어갈 방침이다.