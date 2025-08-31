신세계면세점, 中 이리·신동방 대규모 단체 방문 유치

신세계면세점은 지난 28일 명동점에 중국 유제품 업계 1위 이리(伊利) 그룹 강소성 지부 VIP 고객 1천109명을 단독 유치해 투어와 쇼핑 일정을 진행했다고 31일 밝혔다.

이번 방문은 이리그룹이 산양(山羊) 유제품 장기 이용 고객(VIP)을 대상으로 마련한 인센티브 관광 프로그램으로, 하반기 현재 단일 인센티브 단체로는 최다 인원 규모다.

이날 고객들은 화장품과 건강식품을 비롯해 K-뷰티와 K-푸드 브랜드에 높은 관심을 보였다.

신세계면세점, 中 이리·신동방 대규모 단체 방문. (제공=신세계디에프)

특히 10층에 위치한 국산 뷰티 브랜드 후(Whoo)를 중심으로 뷰티 매장은 붐볐고, 11층 테이스트 오브 신세계 내 슈퍼마켓·스낵 코너도 북적이며 한국 브랜드의 인기를 확인할 수 있었다.

이날 중국 온라인 교육 업계 1위 신동방(新東方) 그룹 산동성 제남지부 소속 우수 교직원 인센티브 단체도 첫 일정으로 신세계면세점을 방문했다.

신동방 그룹은 오는 10월까지 총 8차례에 걸쳐 약 300명이 순차적으로 입점할 예정이며, 향후 다른 지부까지 포함하면 연말까지 누적 1천명 이상이 방문할 것으로 예상된다.

이번 성과는 올해 3분기부터 시행이 예고된 중국 단체 관광객 무비자 정책과 맞물려 의미가 크다고 회사 측은 설명했다.

신세계면세점은 고부가가치 인센티브 단체 프로그램을 통해 연말까지 5만명 이상의 고객을 확보하고, 무비자 정책 시행 후 1만명 이상 추가 유치를 통해 총 6만명 이상 달성하겠다는 목표다.

신세계면세점 관계자는 “오늘 방문한 이리그룹 단체는 K-뷰티와 K-푸드를 중심으로 높은 구매 열기를 보여주며 인센티브 단체의 높은 소비 잠재력을 입증했다”며 “이번 성과는 무비자 정책 시행 이후 본격적인 중국 단체 관광 수요 확대의 신호탄으로, 향후 신동방 그룹 등 추가 MICE 단체 유치를 통해 면세업계와 관광산업 전반의 회복에 기여하겠다”고 말했다.