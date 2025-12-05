[ZD SW 투데이] 인핸스, 국방 AI 생태계 발전포럼 참여 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆인핸스, 국방 AI 생태계 발전포럼 참여

인핸스가 '국방 AI 생태계 발전포럼'에서 국방·산업 분야의 AI 전환(AX) 확산을 위한 방향성을 제시했다. 이번 포럼에는 안규백 국방부 장관과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 등 정부 인사를 비롯해 AI 관련 민간 기업 관계자들이 다수 참석했다.

인핸스는 이번 포럼에서 온톨로지 기반 AI 에이전트 OS를 주제로 국방 AI 생태계 구축을 위한 솔루션을 제시했다. 멀티 AI 에이전트를 활용한 국방 업무 자동화 및 의사결정 지원 등 주요 기술력과 성과를 소개했다.

◆유베이스그룹, '지디웹 디자인 어워즈' 수상

유베이스그룹이 '2025 지디웹(GDWEB) 디자인 어워즈'에서 웹 부문 위너 프라이즈를 수상했다. 이 행사는 웹 디자인과 모바일 UX 분야에서 권위를 인정받는 시상으로 지난 2005년부터 매년 진행되고 있다.

유베이스그룹이 '2025 지디웹 디자인 어워즈' 위너 프라이즈를 수상했다. (사진=유베이스그룹)

유베이스그룹은 올해 2월 역동성과 재미를 콘셉트로 공식 홈페이지를 전면 리뉴얼했다. 일러스트를 포함한 전반적인 디자인 완성도와 사용자 경험 측면에서 높은 평가를 받았다.

◆행안부, 워크스마트포럼 개최

행정안전부가 청주오스코(OSCO)에서 '제27회 워크스마트포럼'을 개최했다. 공공·민간·학계 등 다양한 분야의 전문가가 모여 공공부문의 일하는 방식 혁신에 대해 논의하는 행사로, 2015년부터 2024년까지 총 26회 개최됐다.

이번 포럼은 '공공·민간이 함께 그리는 AI 시대 일하는 방식과 조직문화의 미래'를 주제로, AI 시대에 적합한 일하는 방식과 조직문화에 대한 민간기업 전문가의 발표와 토론 및 질의응답이 진행됐다.

◆제논, 제4회 AI 익스피리언스 데이 개최

제논이 오는 16일 서울 용산 나인트리 프리미어 로카우스 호텔에서 기업 초청 세미나 '제4회 AI 익스피리언스 데이 2025'를 개최한다. 제논이 반기마다 개최하는 연례 최대 행사로, 금융·에너지 등 다양한 분야의 기업 관계자를 초청해 생성형 AI의 비즈니스 적용 성공 사례 및 향후 전략을 공유한다.

(사진=제논)

이번 행사에선 단순 정보 검색과 조언을 넘어 실제 업무를 완결하는 '액셔너블 AI'로의 패러다임 전환과 향후 피지컬 AI로 확장되는 제논의 중장기 기술 로드맵이 공개될 예정이다.

◆빅밸류, 데이터 사이언티스트 집중 채용

빅밸류가 공간 데이터의 가치를 극대화하고 AI 기술을 고도화할 데이터 사이언티스트를 집중 채용한다. 내년 초부터 본격화될 사업 확대에 대비하고 연구개발(R&D)에 대한 투자를 확대한다는 목표다.

데이터를 깊이 이해하고 그 안에서 새로운 가치를 발견할 수 있는 '데이터 덕후'형 인재를 찾을 방침이다. 창립 후 지난 10년의 성공 방식을 뛰어넘는 '빅밸류 2.0' 도약을 위해 조직의 인재 밀도를 높인다는 포부다.

◆타이거컴퍼니 조양호 상무, 기술혁신 유공자 중기부 장관 표창

타이거컴퍼니 조양호 상무가 '2025 이노비즈데이' 행사에서 기술혁신 유공자 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다. 영업 현장의 요구를 기술개발 과제로 구체화해 AI 협업 솔루션 '티그리스 AI+'의 경쟁력을 높인 점을 인정받았다,

타이거컴퍼니 조양호 상무가 기술혁신 유공자 중기부 장관 표창을 수상했다. (사진=타이거컴퍼니)

조 상무는 현장의 애로사항들을 R&D 부서와 공유하고 이를 제품 개발 방향에 반영해 비용 효율화, 정보 보안 강화, 사용자 편의성 향상 등 AI 서비스의 품질 개선에 기여한 바 있다.

◆크리테오 코리아, 에이전시 어워즈 2025 개최

크리테오가 '에이전시 어워즈 2025'를 열고 글로벌 디지털 광고 산업 발전에 기여한 주요 파트너사를 시상했다. 행사에선 한 해 동안 크리테오 코리아와 협업하며 상호 성장을 이끌어 온 공식 파트너 에이전시의 성과를 기리는 자리로, 각 분야 우수 파트너사를 시상하고 향후 협력 방향을 논의했다.

행사에는 올해 론칭된 크리테오 챔피언 클럽의 수료자 중 두 명이 발표자로 나섰다. 크리테오 챔피언 클럽은 크리테오의 공식 파트너 리더십 프로그램으로, 선정된 에이전시들이 1년 동안 크리테오 광고에 대한 전문성을 강화하고 브랜드·업계 내에서 크리테오의 챔피언이자 앰배서더로 활동할 수 있도록 설계됐다.