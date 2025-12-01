[ZD SW 투데이] 아이티센그룹, '대한민국 일·생활 균형 우수기업' 선정 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆아이티센그룹, '대한민국 일·생활 균형 우수기업' 선정

아이티센그룹 계열사인 아이티센엔텍과 아이티센코어가 고용노동부를 비롯한 정부부처와 경제단체가 공동 주관하는 '2025년 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정됐다.

아이티센그룹은 임직원의 '워라밸' 실현을 위해 ▲웹·모바일 기반 근로시간 관리 시스템 도입 ▲단축근로 결재선 간소화를 시행 중이다. 실질적인 초과 근로시간 감축을 위해 매월 둘째·넷째 주 금요일에 조기 퇴근하는 '패밀리 데이'도 운영하고 있다.

◆스퀘어스, 바이브코딩 웹사이트 제작 솔루션 '큐샵 AI 2.0' 출시

스퀘어스기 바이브코딩 웹사이트 제작 솔루션 '큐샵 AI 2.0'을 정식 출시했다. 스퀘어스는 지난해 홈페이지 바이브코딩 서비스를 선보인 이후 지금까지 15만 개 이상의 웹사이트 생성을 지원해왔다.

스퀘어스가 바이브코딩 웹사이트 제작 솔루션 '큐샵 AI 2.0'을 출시했다. (사진=스퀘어스)

큐샵 AI 2.0은 사용자 업종과 목적, 브랜드 톤에 맞는 다양한 유형의 웹사이트를 자동 생성하는 기능을 강화한 것이 특징이다. 디자인 완성도가 높아지면서 이전 버전에서 평균 3일가량 소요되던 후반 편집 작업이 1시간 이내의 간단한 수정으로 마무리될 수 있도록 개선됐다.

◆메가존클라우드, AWS '에이전틱 AI 스페셜라이제이션' 획득

메가존클라우드가 아마존웹서비스(AWS)의 에이전틱 AI 스페셜라이제이션을 취득했다. 올해 초 AWS 생성형 AI 컴피턴시를 획득한 데 이어 이번 자격까지 확보함으로써 AI 분야에서 기술력을 입증했다.

이번 인증은 에이전틱 AI를 실제 기업 환경에 구현할 수 있는 기술력과 경험을 갖춘 파트너에게 부여된다. 메가존클라우드는 금융·리테일·건설·제조 등 전 산업 분야에서 수백 건의 AI 및 데이터 프로젝트를 수행해 온 성과를 인정받았다.

◆에스넷시스템, '2025 AIoT 국제전시회' 참여

에스넷시스템이 지난달 26~28일 간 서울 코엑스에서 열린 '2025 AIoT 국제전시회'에 참가했다. 이는 국내 유일 AI·IoT 융합 기술 전문 전시회로, 산업·제조·공공 등 다양한 분야의 지능형 인프라 기술이 공개됐다.

에스넷시스템이 2025 AIoR 국제전시회에 참가했다. (사진=에스넷시스템)

에스넷시스템은 이번 전시회에서 자사 통합 모니터링 시스템인 'IMS'에 AI 거대언어모델(LLM) 기능을 적용한 버전을 공개했다. IMS는 설비·자산 현황 모니터링, 장애 이벤트 감시, 이상 발생 시 원인 파악을 지원하는 OT 운영 관리 솔루션이다.

◆클라이온, '대한민국 정부혁신 박람회' 참가

클라이온이 오는 3~5일 간 충북 청주 오스코에서 열리는 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'에 참가한다. 이번 행사에서 지자체 및 공공기관의 민원 응대 효율성을 획기적으로 높일 수 있는 다양한 AI 솔루션을 선보일 예정이다.

클라이온은 외국인 주민을 위한 실시간 AI 통역 솔루션인 'LX허브'를 전시해 실시간 대면상담 통역 시스템을 선보이고 공공 특화 생성형 AI 전주기 역량을 갖춘 국내 기업으로서의 면모를 강화할 계획이다.

◆콕스웨이브, 중기부 '스케일업 팁스 R&D' 선정

콕스웨이브가 중소벤처기업부 주관 '2025년 스케일업 팁스 연구개발(R&D) 글로벌형'에 선정됐다. 회사는 향후 3년간 15억원의 R&D 자금을 지원받게 된다.

(사진=콕스웨이브)

콕스웨이브는 이번 사업을 통해 'LLM 기반 에이전트 서비스의 다중 행위 시퀀스 분석 및 이상 탐지 기술'을 개발한다. 기존 상용 솔루션들이 오류 발생 시점을 추적하는 단순 옵저빌리티 플랫폼에 그쳤다면, 콕스웨이브는 정상 동작했지만 잠재적 오류 가능성이 높은 케이스를 사전에 감지하는 '리스크 탐지' 방식으로 오류 대응 체계를 마련할 계획이다.

◆위베어소프트, '오소리 APIM' 신규 버전 출시

위베어소프트가 자사 API 통합 관리 솔루션 '오소리 APIM'의 신규 버전을 공식 릴리즈하며 데이터베이스(DB) 기반 API 자동생성 기능을 새롭게 선보였다.

이번에 추가된 API 자동생성 기능은 사용자가 DB 정보를 입력하면 해당 스키마와 데이터를 기반으로 레스트 API를 자동으로 생성하고 이를 APIM에 등록해 즉시 서비스할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 데이터 활용을 빠르고 효율적으로 진행할 수 있으며 API 개발과 운영 과정에서의 시간·비용을 절감할 수 있다.