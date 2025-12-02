[ZD SW 투데이] 메가존클라우드, AWS 'APJ 올해의 컨설팅 파트너상' 수상 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆메가존클라우드, AWS 'APJ 올해의 컨설팅 파트너상' 수상

메가존클라우드가 미국 라스베이거스에서 1~5일(현지시간) 개최되는 'AWS 리인벤트 2025' 행사 첫날 개최된 파트너 어워드 시상식에서 아시아태평양 및 일본(APJ) 지역 AWS 컨설팅 파트너 가운데 '올해의 컨설팅 파트너상'과 '공공부문 컨설팅 파트너상'을 동시에 수상했다.

메가존클라우드는 이번 수상의 핵심 평가 기준인 ▲매출 기여도 ▲신규 비즈니스 기회 창출 ▲AWS 서비스를 활용한 우수기술 사례 창출 ▲AWS 인증 전문가 양성 등 모든 영역에서 높은 성과를 인정받았다.

◆NIPA, 피지컬 AI 글로벌 데이터 표준화 컨퍼런스 개최

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 경남 창원컨벤션센터(CECO)에서 피지컬 AI와 물리정보신경망(PINN) 모델 글로벌 데이터 표준화 방안을 모색하는 컨퍼런스를 개최했다. 행사에서는 글로벌 연계 협력을 도모하고 우수 사례를 공유했다.

NIPA가 피지컬 AI 모델 글로벌 데이터 표준화 컨퍼런스를 개최했다. (사진=NIPA)

특히 ▲피지컬 AI와 디지털 복제물 기반 글로벌 표준화 및 한·미 시험시장 전략 ▲미래 제조업과 PINN 모델 추진 전략 ▲글로벌 시장 협력을 위한 데이터 표준화 필요성과 사례 등이 논의 됐다.

◆티맥스소프트, '2025 파트너 데이' 개최

티맥스소프트가 오는 12일 서울 서초구 엘타워 스포타임에서 '2025 하반기 파트너 데이'를 개최하며 미래 AI 솔루션 생태계 조성에 나선다. 이번 행사는 티맥스소프트가 향후 선보일 엔터프라이즈 AI 비즈니스 프레임워크'의 정의와 활용 가치, AI 솔루션 생태계 구성의 중요성 등을 밝히기 위해 마련됐다.

티맥스소프트가 최근 개발을 선언한 AI 비즈니스 프레임워크는 공공·금융·일반 기업이 비즈니스 애플리케이션에 다양한 AI 기능을 효율적으로 접목할 수 있도록 돕는 AI 비즈니스 개발 플랫폼 SW다. 기업 내 개발 방법론과 기술 스택을 표준화해 상호운용성과 재사용성을 높이면서 고객이 복잡한 AI 기술을 도입할 때 따르는 여러 가지 어려움을 해소한다는 목표다.

◆EDB, '탈 오라클 ROI·리스크 평가' 프로그램 시행

EDB가 기업들의 오라클 데이터베이스(DB) 의존도를 낮추고 성공적인 디지털 전환을 돕기 위해 '탈 오라클 ROI·리스크 평가 프로그램'을 시행한다. 해당 프로그램은 기업 고객들에게 현재 사용하고 있는 오라클 라이선스 구조 진단과 최적 대안 제시를 위해 마련됐다.

(사진=EDB)

전환 규모·리스크 분석, 글로벌 파트너십을 통해 공동으로 제안하는 TCO 절감 로드맵까지 제공해 탈 오라클 전략 전반을 통합적으로 컨설팅한다. 단순한 솔루션 제안을 넘어 실제 기업이 오라클에서 오픈소스 기반의 EDB로 전환할 때 겪는 비용적·기술적 불확실성을 해소하는 데 초점을 맞췄다.

◆토마토시스템, 통합 인증 솔루션 GS인증 1등급 획득

토마토시스템이 자사의 통합 인증 솔루션 '엑스사인온'에 대해 GS인증 1등급을 획득하며 기술력과 안정성을 공식 인정받았다. 이는 SAML 2.0 기반의 싱글사인온(SSO) 기술을 적용해 사용자가 하나의 계정으로 다양한 업무 시스템에 안전하고 편리하게 접근할 수 있도록 설계된 통합 인증 솔루션이다.

엑스사인온은 최근 CC인증까지 추가로 획득했으며 국정원 검증필 암호모듈을 적용해 보안성을 한층 강화했다. 이를 통해 도입 기관과 기업은 국내 보안 기준뿐 아니라 국제 표준까지 충족하는 안정적이고 확장성 높은 인증 환경을 구축할 수 있다.

◆세이지, 중소사업장 지능형 CCTV 보급 지원

세이지가 고용노동부·안전보건공단 '클린사업장 조성사업'의 '안전일터 조성지원'과 연계해 중소사업장의 지능형 CCTV 보급을 지원한다. 이번 사업을 통해 산업 현장에 특화된 비전 AI 기반 지능형 CCTV 솔루션 '세이지 세이프티'를 공급·확산함으로써 작업장 내 안전 사각지대를 줄이고 사고 예방 수준을 높일 계획이다.

(사진=세이지)

세이지의 지능형 CCTV는 영상 데이터를 실시간으로 분석해 작업자의 위험 구역 진입, 쓰러짐이나 보호구 미착용 등 사고로 이어질 수 있는 위험 행동과 상황을 자동으로 탐지한다. 감지된 위험 신호는 현장 경광등·사이렌·모니터 알림과 관리자 모바일 알림으로 즉시 전달돼 사고가 발생하기 전에 선제 대응이 가능하도록 돕는다.

◆큐브리드, 재해복구 시스템 구축 전략 컨퍼런스 참가

큐브리드가 오는 4일 서울 코엑스에서 개최되는 제3회 디지털 재해복구 시스템 구축전략 컨퍼런스에 참여해 디지털 재해복구 구축을 위한 큐브리드 HA 활용 방안을 주제로 고가용성 DB 아키텍처 및 재해복구 전략을 소개한다.

큐브리드 HA는 시스템 다운타임을 최소화해 서비스 연속성을 보장하는 데 중점을 두며 재해 발생 시 데이터를 복구하고 서비스를 재개하는 것을 목표로 한다. 데이터 무손실 동기 기반 원격 복제 구성과 빠른 서비스 복구를 지원한다.