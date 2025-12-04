[ZD SW 투데이] NHN클라우드, 스타트업 페스티벌 '컴업 2025' 참여 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆NHN클라우드, 스타트업 페스티벌 '컴업 2025' 참여

NHN클라우드가 글로벌 스타트업 페스티벌인 '컴업 2025’에 공식 파트너사로 참여해 스타트업의 성장을 지원하기 위한 상생 활동에 나선다. 매년 최신 기술 트렌드와 글로벌 스타트업 사례를 공유하고 혁신 기업과 투자자 간 네트워킹 기회를 제공하는 자리다.

NHN클라우드는 행사의 공식 파트너 참여를 통해 스타트업 대상 맞춤형 지원 전략을 실행한다. 스타트업이 필요로 하는 클라우드 전환 전략과 서비스 소개, 기술 상담을 제공한다. 또 최신 시장 트렌드와 비즈니스 방향성, AI·클라우드 인프라 등 스타트업이 필요로 하는 지원 전략을 소개한다.

◆현대오토에버, 직원 화합의 장 '오토에버 락 페스티벌' 개최

현대오토에버가 임직원간 소통을 증진하고 직원 경험을 향상시키기 위한 사내 e스포츠 행사 '오토에버 락(樂) 페스티벌'을 개최했다. 게임을 매개로 전사 임직원들이 자연스럽게 교류하는 조직 문화를 조성하는 목적이다.

현대오토에버가 '오토에버 락 페스티벌'을 개최했다. (사진=현대오토에버)

현대오토에버는 직원 선호도가 높은 리그오브레전드·스타크래프트 등 6개 종목을 선정했다. 650여 명의 임직원이 참여했고 30여 명이 결승전에 올라 최종 경합을 펼쳤다. 결승전에서는 전문 해설자 섭외, 유튜브 생중계를 통해 프로게임 대회의 분위기를 연출하기도 했다.

◆굿모닝아이텍, 가족동반 현장체험 행사 진행

굿모닝아이텍이 제17회 가족동반 현장체험 행사를 통해 직접 담근 김장김치와 추가 구매한 쌀 500kg, 김치 350kg을 기부했다. 이번에 기부한 김치와 쌀은 도움이 필요한 소외계층 이웃들에게 전달될 예정이다.

이번 기부는 소외계층의 동절기 가계 부담을 줄이기 위해 기획된 것으로, 다시서기종합지원센터와 연계해 진행됐다. 굿모닝아이텍 임직원뿐 아니라 주요 벤더사와 고객사 등 약 50명이 가족단위로 참여해 전통문화를 체험하고 나눔의 의미를 함께 전했다.

◆에스넷그룹, 한국IT복지진흥원에 PC 388대 기부

에스넷그룹이 한국IT복지진흥원이 진행하는 '사랑의 PC 보내기' 기부 행사를 통해 총 388대의 전산 장비를 기부했다. 이번 기부는 에스넷그룹이 보유한 IT 자산을 지역 사회에 환원하고 교육·정보 접근성이 낮은 계층의 디지털 격차를 해소하기 위해 마련됐다.

에스넷그룹이 한국IT복지진흥원에 PC 388대를 기부했다. (사진=에스넷그룹)

에스넷그룹이 전달한 IT 장비는 노트북 310대, 모니터 55대, PC 본체 및 주변기기 23대로 총 388대이다. 이는 재작년 한국IT복지진흥원을 통해 진행한 기부보다 약 1.5배 증가한 규모로, 에스넷그룹이 올해만 세 번째로 참여한 사회공헌 활동이다.

◆다우기술 뿌리오 AI 추천 기능, 이용자 과반이 선택

다우기술의 메시징 브랜드 '뿌리오'가 AI 문자에 대한 고객만족도 조사 결과를 공개했다. 이번 조사는 뿌리오 서비스 이용자 900명을 대상으로 진행됐으며 AI 기반 추천 기능이 문자 마케팅 실무의 핵심 기능으로 자리 잡고 있는 흐름이 확인됐다.

결과에 따르면 AI 문자 맞춤 추천 기능 사용 경험 비율이 57%로 가장 높게 나타났다. 자동 생성(39%), 수정 및 제안(38%) 기능도 고르게 활용되며 AI가 초안 작성부터 문구 보완까지 문자 제작 과정 전반에 자연스럽게 쓰이고 있는 것으로 분석됐다.

◆이노룰스, 제4회 대한민국 SW 기술인 대상 수상

이노룰스의 양승일 기술연구소 수석연구원이 SW 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 '제4회 대한민국 SW 기술인 대상' 최고 훈격인 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관표창을 수상했다.

이노룰스 양승일 수석연구원이 SW 기술인 대상을 수상했다. (사진=이노룰스)

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 주관하는 이 상은 매년 SW 기술 향상과 산업 발전에 공로가 있는 기술자를 선정해 시상한다. 양 수석의 이번 수상은 이노룰스의 기업용 업무 자동화 솔루션이 실제 비즈니스 환경에서 생산성과 운영 효율화 성과를 입증한 결과로 평가된다.

◆핑거, 글래스돔·IBCT와 기업용 DPP 플랫폼 사업 협력

핑거가 글래스돔, IBCT와 함께 기업용 디지털 제품 여권(DPP) 플랫폼 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. DPP는 제품의 생산부터 재활용까지 전 생애주기 정보를 디지털로 투명하게 기록하고 공유하는 핵심 시스템이다.

이번 협약을 통해 3사는 각 사의 전문성을 결합해 국내 기업들의 DPP 의무 대응을 지원하고 ESG 경영 역량을 강화하는 데 주력할 계획이다. 핑거는 중소·중견 기업도 부담 없이 사용할 수 있는 클라우드 기반 SaaS DPP 솔루션을 제공할 계획이다.