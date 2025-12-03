[ZD SW 투데이] 행안부, '공공 AI 대전환 챌린지' 개최 外

지디넷코리아가 소프트웨어(SW) 업계의 다양한 소식을 한 눈에 볼 수 있는 'ZD SW 투데이'를 새롭게 마련했습니다. SW뿐 아니라 클라우드, 보안, 인공지능(AI) 등 여러 분야에서 활발히 활동하고 있는 기업들의 소식을 담은 만큼 좀 더 쉽고 편하게 이슈를 확인해 보시기 바랍니다. [편집자주]

◆행안부, '공공 AI 대전환 챌린지' 개최

행정안전부가 청주 오스코에서 '2025년 공공 AI 대전환 챌린지' 결선대회를 개최했다. 이번 대회는 AI와 데이터로 사회문제를 해결하는 혁신적인 사례를 선발하기 위해 마련됐다.

현장에서는 예선을 통과한 아이디어와 우수사례 분야 15개 팀이 최종 순위를 놓고 경연을 펼쳤다. 출생·육아 지원, 기후재난 예방, 복지 사각지대 해소 등 시의성 높은 현안을 다룬 과제들이 소개됐다.

◆한컴, '2025 대한민국 정부혁신 박람회' 참가

한글과컴퓨터가 오는 5일까지 충북 청주 오스코에서 개최되는 '2025 대한민국 정부혁신 박람회'에 참가한다. 한컴은 이번 행사에서 공공 행정의 디지털 전환을 실질적으로 지원하는 AI 솔루션을 집중 소개한다.

한컴이 2025 대한민국 정부혁신 박람회에 참가했다. (사진=한컴)

한컴은 AI 혁신기업관에서 독립 부스를 운영했다. 부스 주제는 '한컴 AI가 만드는 스마트 행정 혁신'으로, 공공기관의 HWP 문서 데이터를 AI 학습용으로 변환하는 '한컴 데이터 로더' 등 다양한 솔루션 체험 기회를 제공했다.

◆베스핀글로벌, 옥타 상위 파트너 '어센드 티어' 달성

베스핀글로벌이 옥타의 파트너 프로그램에서 상위 두번째 등급인 '어센드 티어'를 달성했다. 어센드 티어는 옥타 기술 역량, 풍부한 구축 경험, 고객 지원 능력까지 모두 갖춘 기업에게만 주어지는 상위 등급이다.

베스핀글로벌은 다양한 산업에서 쌓은 기술력과 멀티 클라우드 운영 경험을 바탕으로 기업들이 제로 트러스트 보안 체계를 갖추고 안전한 보안 전략을 수립할 수 있도록 돕고 있다.

◆아시아나IDT-한진정보통신, 김장김치 나눔 봉사활동 실시

아시아나IDT와 한진정보통신이 지난 2일 서울 강서구 등촌9종합사회복지관에서 양사 합동 김장김치 나눔 봉사활동을 진행했다. 한진정보통신은 등촌9종합사회복지관과 연계해 매년 연말 김장 나눔 후원 활동을 실시하고 있었으며 올해는 아시아나IDT 임직원과 함께 봉사 활동을 실시했다.

아시아나IDT와 한진정보통신이 김장김치 나눔 봉사활동을 진행했다. (사진=아시아나IDT)

양사 임직원 30여명이 참여한 이번 봉사단은 사전에 준비된 김장김치 약 2천300kg을 포장해 관내 고령의 홀몸 어르신 및 소외계층 등 지원이 필요한 가정에 전하며 온정을 나눴다.

◆몰로코·모레, SW 산업 발전 유공자 국무총리 표창 수상

안익진 몰로코 대표와 조강원 모레 대표가 지난 1일 서울 서초구 엘타워에서 진행된 '제26회 SW 산업인의 날' 기념식에서 국무총리 표창을 수상했다.

조 대표는 AI 가속기 활용 최적화 SW 개발로 AI 인프라 SW 기술 자립과 국가 AI 경쟁력 강화에 기여한 공을 인정받았다. 안 대표는 AI 기반 광고 기술 혁신을 통해 글로벌 디지털 광고 산업의 생태계 확장과 경쟁력 강화에 기여한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

◆사이냅소프트, 프라이빗 AI 지식관리 플랫폼 '키냅스' 출시

사이냅소프트가 기업 내 산재된 정보를 통합 관리하고 실시간 협업을 지원하는 서비스형 SW(SaaS) 기반 지식관리 플랫폼 '키냅스'를 정식 출시했다.

(사진=사이냅소프트)

키냅스는 소형언어모델(SLM)과 검색증강생성(RAG) 기술을 적용해 중앙에 모인 방대한 지식 정보를 AI가 맥락에 맞게 찾아주고 문서 초안 작성을 돕는다. AWS 베드록 기반의 최신 프라이빗 AI 기술을 결합해 민감한 정보가 외부로 유출될 걱정 없이 AI 기능을 활용할 수 있다.

◆몬드리안에이아이, EU 호라이즌 유럽 프로젝트 협약식 참석

몬드리안에이아이가 지난 1일 송도컨벤시아에서 열린 '2025 IFEZ 글로벌 ESG-AX 포럼'에서 EU 호라이즌 유럽 프로젝트 시스템 구축을 위한 글로벌 업무협약식에 참석했다.

몬드리안에이아이는 이번 호라이즌 유럽 과제에서 AI-ICT 기반 스마트 육상 해조류 양식 시스템 플랫폼 개발을 주관한다. 국내외 연구기관과 협력해 육상 스마트 양식의 국제 표준 모델 제시, 재생에너지 기반의 순환형 공정 구축, 제로 폐기물에 기반한 바이오리파이너리 모델 고도화를 추진한다.