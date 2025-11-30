내년 경영계획 확대보다 긴축…기업들 ‘몸 사리기’ 돌입

내년 국내 기업들의 경영 키워드는 ‘현상유지’와 ‘긴축’인 것으로 나타났다

한국경영자총협회가 30인 이상 기업 229개사(응답 기업 기준) 최고경영자(CEO) 및 임원을 대상으로 2026년 기업 경영전망 조사를 실시한 결과, 2026년 경영계획을 수립한 기업 10곳 중 4곳(39.5%)은 내년 경영계획 기조를 ‘현상유지’로 응답했다. ‘긴축경영’은 31.4%, ‘확대경영’은 29.1%로 집계됐다.

300인 이상 기업은 ‘긴축경영’ 응답(41.0%)이, 300인 이하 기업은 ‘현상유지’ 응답(45.0%)이 가장 높게 조사됐다.

(사진=클립아트코리아)

내년 기조를 ‘긴축경영’으로 응답한 기업의 구체적인 시행계획은 ‘인력운용 합리화’(61.1%)가 가장 많았다. 이어 ‘전사적 원가 절감’(53.7%), ‘신규투자 축소’(37.0%) 순이었다. ‘긴축경영’ 기업의 시행 계획 가운데 ‘인력운용 합리화’가 가장 높은 응답을 기록한 것은 2017년 전망 조사(2016년 12월) 이후 9년 만이다.

경영계획 수립 기업은 투자와 채용계획 모두 ‘금년(2025년) 수준’ 응답이 가장 많았다. 금년 대비 ‘투자 확대’는 28.5%, ‘투자 축소’는 23.3% 순으로 나타났다. ‘투자 축소’ 응답은 300인 이상 기업(36.1%)이 300인 미만 기업(16.2%)보다 19.9%p 높게 분석됐다.

내년 채용계획으로 ‘금년 수준’ 응답이 52.3%로 가장 높았고, 금년 대비 ‘채용 축소’는 25.6%, ‘채용 확대’는 22.1% 순으로 집계됐다. ‘채용 축소’ 응답은 300인 이상 기업(41.0%)이 300인 미만 기업(17.1%)보다 23.9%p 높게 나타났다.

기업 규모별 2026년 국내･외 투자 계획 (표=경총)

응답 기업 절반(48.9%)은 회사 차원에서 인공지능(AI)을 도입하고 있는 것으로 조사됐다. 회사 차원에서 ‘AI를 도입했다’는 응답은 300인 이상 기업(69.1%)이 300인 미만 기업(40.4%)보다 28.7%p 높게 나타났다.

AI 도입이 일자리에 미칠 영향에 대해, AI로 일자리 대체가 발생하겠지만, 업무 영역 확대 등으로 신규 일자리가 늘면서 ‘전체 일자리는 큰 변화 없을 전망’이라는 응답이 59.0%로 가장 많았다.

경총 하상우 경제조사본부장은 “내년 대기업들의 투자 및 채용 축소 응답이 높게 나타났고, 긴축경영 시행 계획으로 인력운용 합리화를 선택한 기업들이 많았다”며 “우리 기업뿐 아니라 글로벌 기업들도 국내에 적극적으로 투자하고 고용을 늘리기 위해서는, 추가적인 기업 규제는 최소화하고 노동시장 유연화 같은 보다 과감한 방안들이 뒷받침되어야 한다”고 강조했다.