에이수스코리아, '하츠네 미쿠' 콜라보 PC 하드웨어 출시

에이수스코리아가 28일 일본 보컬로이드 가상 캐릭터 '하츠네 미쿠'(Hatsune Miku)를 활용한 'ROG 에디션 콜렉션' 하드웨어를 국내 출시했다.

하츠네 미쿠는 일본 소프트웨어 업체 크립톤퓨처미디어(CFM)가 야마하의 음성합성 기술을 활용해 2007년 출시한 음성 합성 소프트웨어 '보컬로이드' 캐릭터다.

전세계 이용자들이 제작한 음원과 영상을 시작으로 피규어 등 캐릭터 상품, 홀로그램을 활용한 콘서트, 스마트폰용 게임 '프로젝트 세카이 컬러풀 스테이지!', 극장판 애니메이션 등에 활용되며 인기를 얻고 있다.

하츠네 미쿠 적용 에이수스 ROG 에디션 콜렉션 하드웨어. (사진=에이수스)

ROG 에디션 콜렉션은 메인보드와 그래픽카드, 냉각팬, 전원공급장치, PC 케이스와 모니터, 휴대용 SSD 인클로저 등 주요 부품에 하츠네 미쿠 고유의 청록색(Blue-green)과 핑크색 컬러 테마를 적용했다.

ROG 스트릭스 X870E-H 게이밍 와이파이7 하츠네 미쿠 에디션 메인보드, ROG 아스트랄 지포스 RTX 5080 016G 하츠네미쿠 에디션 등 하츠네 미쿠 테마를 적용한 핵심 부품이 시장에 공급된다.

프로세서 냉각장치인 ROG 류오 Ⅳ 360 ARGB 하츠네 미쿠 에디션은 6.67인치 OLED 디스플레이에 하츠네 미쿠 캐릭터를 적용했다. ROG 토르 1200W 플래티넘 Ⅲ 하츠네 미쿠 에디션 전원공급장치에는 음악을 테마로 한 EQ 스타일 파형 그래픽을 입혔다.

ROG 스트릭스 XG27ACMEG-G 하츠네 미쿠 에디션 모니터. (사진=에이수스)

27인치, 2560×1440 화소 IPS 패널을 탑재한 ROG 스트릭스 XG27ACMEG-G 하츠네 미쿠 에디션 모니터는 화면주사율 최대 260Hz, 응답속도는 최단 0.3ms이며 엔비디아 지싱크, AMD 프리싱크 프리미엄 기술과 호환된다.

초기 물량은 PC 부품이 사전 조립된 완제품으로 공급되며 샵다나와, 컴퓨존 등 주요 온라인 PC 쇼핑몰에서 구매할 수 있다. 초기 물량 대상으로 아크릴 피규어와 한정판 쿠션을 추가 제공한다.

ROG 스트릭스 XG27ACMEG-G 하츠네 미쿠 에디션 모니터는 온/오프라인에서 별도 구매 가능하다.