에이수스, 10G 지원 와이파이7 고성능 공유기 출시

에이수스코리아가 17일 와이파이7(802.11be) 지원 고성능 유무선공유기 'ROG 스트릭스 GS-BE7200X'를 국내 출시했다.
ROG 스트릭스 GS-BE7200X는 외부 인터넷 접속을 위한 WAN 단자에 10G 규격을 적용해 10G/2.5G 접속이 가능하다.
2.5G 전용 단자에 연결된 고성능 데스크톱 PC의 트래픽을 우선 처리해 지연 현상을 최소화한다. 기타 기기는 1Gbps 이더넷 단자 4개로 연결된다.
무선 대역폭은 2.4GHz 1.37Gbps, 5GHz 5.76Gbps로 총 7.2Gbps이며 양대 주파수 대역을 모두 활용하는 멀티링크오퍼레이션(MLO)을 지원한다.
고성능 게임과 외부 접속 등 용도에 따라 여러 SSID를 생성 가능하며 게임 부스트 기능을 활용하면 각종 게임 트래픽을 우선 처리해 지연 시간을 최소화한다.
피싱과 악성코드 배포가 의심되는 웹사이트 접속을 차단하는 Ai 프로텍션 프로도 기본 탑재된다.
무상보증기간은 구입 후 3년간이며 온·오프라인 매장에서 구매할 수 있다.