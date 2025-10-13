에이수스, 이스포츠 특화 주사율 610Hz 모니터 출시

에이수스코리아가 13일 최대 화면주사율 610Hz로 이스포츠에 특화된 게이밍 모니터 'ROG 스트릭스 XG248QSG 에이스'를 출시했다.

이 모니터는 MOBA 게임, 일인칭시점슈팅(FPS) 등 이스포츠 프로게이머를 겨냥해 화면주사율을 기본 600Hz, 오버클록시 610Hz까지 높였다. 최단 응답 속도는 0.1ms, 입력지연시간은 0.8ms 수준으로 낮췄다.

ROG 스트릭스 XG248QSG 에이스 모니터. (사진=에이수스코리아)

움직이는 물체의 잔상을 최소화하는 익스트림 로우 모션 블러2로 선명도를 높였고 게임 장르를 자동으로 감지해 화면을 최적화하는 'AI 비주얼', 십자 조준선을 실시간 분석해 정확도를 높이는 '다이나믹 크로스헤어' 등 기능을 내장했다.

기본 제공 모니터 스탠드는 부피를 기존 대비 30% 줄였고 화면 높낮이와 좌우/상하 각도를 조절 가능하다. 영상입력 단자는 디스플레이포트 1.4, HDMI 2.1 등 두 종류이며 윈도용 전용 소프트웨어 '디스플레이위젯 센터'로 각종 기능을 제어할 수 있다.

무상보증기간은 구입일 후 3년간이며 온·오프라인 매장에 공급된다. 정가는 159만원.