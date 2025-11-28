딜리버리히어로 투자자들, 매각·사업 분할 압박...'배민'은?

딜리버리히어로가 주요 주주들로부터 사업 포트폴리오 전체를 다시 짜라는 요구를 받고 있다. 실적 개선 지연과 1년 새 절반 가까이 떨어진 주가가 직접적인 배경이다.

27일 블룸버그통신 보도에 따르면 회사 지분 5% 이상을 보유한 홍콩 애스펙스 매니지먼트를 비롯한 다수의 투자자는 회사 전체 또는 일부 사업 매각을 포함한 선택지를 검토하라고 경영진에 요구한 것으로 알려졌다. 딜리버리히어로 주가는 지난 1년 동안 53% 하락해 시가총액은 약 52억 유로(약 8조8천187억원) 수준이다.

또 다른 주주인 싱가포르 브로드피크와 미국계 대형 펀드 등도 회사의 구조조정 속도가 더디다며 불만을 드러냈다. 딜리버리히어로는 대만 사업 매각을 시도했지만 무산됐고, 투자자들은 특정 지역 매각을 넘어 포트폴리오 전반을 조정해야 한다고 보고 있다.

딜리버리히어로.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

회사가 매물로 나올 경우 중국의 메이퇀과 싱가포르의 그랩, 우버 등이 인수 후보로 거론된다. 특히 딜리버리히어로가 보유한 국내 배달플랫폼 '배달의민족'은 가장 매력적인 자산으로 평가된다고 외신은 설명했다.

관련기사

지분 5% 이상을 가진 주주는 독일 규정에 따라 주주총회 소집을 요구하고, 경영진 지지를 철회할 수 있다. 의무력이 큰 절차는 아니지만, 신임 철회가 현실화되면 경영진에 부담이 될 수 있다고 외신은 전했다.

이와 관련해 딜리버리히어로, 그랩·프로서스·우버는 모두 입장을 밝히지 않았으며, 탈라바트는 규제 기준에 맞는 지배구조를 유지하고 있다고 밝혔다.