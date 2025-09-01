에이수스코리아, ROG 게이밍 키보드·마우스 출시

에이수스코리아가 1일 게이밍 브랜드 'ROG' 키보드와 마우스 신제품 2종을 출시했다.

'ROG 팔카타'(ROG Falcata)는 인체공학 디자인을 적용하고 필요에 따라 좌/우 방향으로 분리해 쓸 수 있는 키보드다. ROG HFX V2 자석축 스위치를 적용했고 키 인식 시점을 0.1-3.5mm 사이에서 조절할 수 있다.

키 스위치 수명은 1억 회 이상이며 스위치 흔들림과 충격, 먼지 유입을 막는 하우징을 적용했다. 멀티미디어 제어, LED 조명, 래피드 트리거 컨트롤 등 기능을 수행하는 다기능 휠을 내장했다.

ROG 팔카타 게이밍 키보드. (사진=에이수스)

ROG 하프Ⅱ 에이스 게이밍 마우스는 발로란트 프로게이머 '데몬1' 등과 협업을 통해 개발됐다. 무게를 줄여 장시간 작동시 손목이나 근육에 가해지는 부담을 줄였다. 유리 등 매끄러운 표면에서 작동하는 ROG 에임포인트 프로 광학 센서를 적용했다.

손목 기울기 최적화로 마우스 버튼을 보다 쉽게 누를 수 있도록 개선했고 효과적인 손바닥 지지력, 측면의 두 버튼의 명확한 구분 및 사용을 위해 각도 및 위치를 조정해 잘못된 클릭 등 오동작을 최소화했다.

ROG 하프Ⅱ 에이스 게이밍 마우스. (사진=에이수스)

ROG 팔카타 게이밍 키보드와 ROG 하프Ⅱ 에이스 게이밍 마우스는 쿠팡 등 온라인 쇼핑몰과 오프라인 매장에 공급된다. 제품 기능과 성능 등 상세 정보는 에이수스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.