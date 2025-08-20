에이수스, AI 워크스테이션 '어센트 GX10' 예판

에이수스코리아가 엔비디아 GB10 탑재 AI 워크스테이션 '어센트 GX10' 예약판매를 실시한다.

어센트 GX10은 블랙웰 아키텍처 기반 GPU 'GB10'과 Arm IP 기반 20코어 그레이스(Grace) CPU를 결합한 SoC, 128GB LPDDR5X 통합메모리를 탑재해 클라우드 서버 없이 AI 작업을 수행할 수 있다.

엔비디아 GB10 탑재 AI 워크스테이션 '어센트 GX10'. (사진=에이수스)

AI 연산 성능은 최대 1천 TOPS(1초당 1조 번 연산)이며 FP4(부동소수점 4비트) 기준 1페타플롭스 가량이다. 최대 2천억 개 매개변수(패러미터)로 구성된 AI 모델을 구동 가능하며 시스템 두 대를 연결해 성능을 높일 수 있다.

관련기사

엔비디아 블루프린트, NIM 마이크로서비스, AI 소프트웨어 라이브러리를 이용해 업무나 용도에 맞는 AI 모델을 불러와 개발할 수 있다. NGC 카탈로그와 개발자 포털을 통해 지속적인 소프트웨어 업데이트도 지원된다.

운영체제는 우분투 리눅스 기반 DGX OS이며 USB-C(DP Alt)와 HDMI 2.1b 단자로 화면을 출력한다. 예약주문은 코잇, 크로스젠, 유니퀘스트 등 국내 공식 대리점에서 가능하다.