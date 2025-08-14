에이수스, 카페 꼬모윤에 'ROG 제피러스' 체험존 설치

에이수스코리아가 오는 9월 19일까지 '카페 꼬모윤 서울숲점'에 게임용 노트북 'ROG 제피러스' 체험존을 설치하고 오프라인 브랜딩 콜라보레이션을 진행한다.

ROG 제피러스는 에이수스 고성능 게임용 노트북 대표 제품이다. 강력한 그래픽 성능과 휴대성을 겸비한 고성능 설계를 기반으로 고주사율 디스플레이, 긴 배터리 수명 등을 갖췄다.

에이수스코리아가 카페 꼬모윤 서울숲점에서 ROG 제피러스 콜라보레이션을 진행한다.

에이수스코리아는 서울 성수동 소재 카페 꼬모윤 서울숲점에 ROG 제피러스 체험존을 설치한다. ROG 코리아·꼬모윤 공식 인스타그램을 팔로우하고 노트북을 촬영해 올리면 디저트를 추가 증정한다.

관련기사

에이수스코리아 관계자는 "이번 협업은 게이머는 물론 크리에이터, 학생, 직장인 등 다양한 라이프스타일 속에서 ROG 제피러스의 활용 가치를 효과적으로 전달하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

행사는 오는 9월 19일까지 진행되며 상세 내용은 ROG 코리아 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.