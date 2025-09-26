에이수스코리아, 국내 4대 도시서 AI 솔루션 세미나 진행

에이수스코리아는 대전과 광주, 부산, 대구 등 전국 4대 도시에서 인텔·씨게이트와 AI 컴퓨팅 솔루션 세미나를 진행했다고 밝혔다.

에이수스는 GPU 공급사인 엔비디아와 함께 강력한 GPU 컴퓨팅 기술력을 바탕으로 최근 국내 서버 시장에 적극적으로 접근하고 있다.

에이수스는 세미나에서 서버, 사물인터넷(IoT) 엣지 클라이언트, 미니 PC 등 인텔과 엔비디아 솔루션 기반 다양한 제품을 소개하고 솔루션 구축 방향에 대한 정보를 공유했다.

에이수스코리아가 전국 4대 도시에서 AI 솔루션 소개 세미나를 진행했다고 밝혔다. (사진=에이수스코리아)

소개된 주요 제품은 엔비디아 HGX B200/B300 기반 AI 워크스테이션과 서버, 개인 개발자와 AI 전문가를 위해 설계된 엔비디아 GB10 기반 워크스테이션 '어센트 GX10' 등이다.

파트너사인 인텔코리아는 서버용 제온6 프로세서의 AI 처리 성능과 기능, AI 가속기 가우디3를 소개했다.

씨게이트는 AI 워크로드 처리 전/후 과정에서 생성되는 대용량 데이터 저장에 적합한 고용량 30TB 하드디스크 드라이브와 엔비디아 GPU 기반 에이수스 서버와 연계되는 통합 스토리지 서버와 소프트웨어 솔루션을 공개했다.

강인석 에이수스코리아 지사장은 "에이수스는 엔터프라이즈 서버를 비롯해 IoT, 미니 PC, 산업용 메인보드 등 폭넓은 라인업을 보유하고 있으며, 엔비디아, 인텔, 씨게이트와의 협업을 통해 구성된 완성도 높은 솔루션을 갖췄다"고 밝혔다.

이어 "이번에 전국 4대 도시에서 진행한 세미나는 지역별 특성을 공유하고, 최신 정보를 전달하는 대화의 장으로 큰 의미가 있으며 앞으로도 시장의 다양한 요구사항에 적극 대응하기 위해 정기적인 소통의 장을 마련할 것"이라고 덧붙였다.