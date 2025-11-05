에이수스, 와이파이7 공유기 'TUF 게이밍 BE9400' 출시

24시간 작동 겨냥 통풍 구조 개선·각 단자 내구성 강화

홈&모바일입력 :2025/11/05 10:34

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

에이수스코리아가 오는 12일 고성능 와이파이7(802.11be) 유무선공유기 'TUF 게이밍 BE9400'을 국내 출시한다.

TUF 게이밍 BE9400은 3개 주파수를 지원하며 통합 대역폭은 6GHz 5.7Gbps, 5GHz 2.82Gbps, 2.4GHz 688Mbps 등 총 9.4Gbps에 이른다.

24시간 고성능을 유지하며 안정적인 구동을 위해 내부 칩과 각종 부품에 이중 방열판을 설치하고 외부 공기를 보다 효과적으로 통과시킬 수 있는 통풍 구조를 적용했다. 각 단자마다 습도·EMI 테스트 등 다양한 품질 검증 절차를 거쳤다.

TUF 게이밍 BE9400 유무선공유기. (사진=에이수스코리아)

외부 네트워크와 내부 네트워크 모두 2.5G 이더넷을 지원한다. 게임 다운로드와 스트리밍, 온라인 게임에 필요한 고속 저지연성 전송에 특화된 게이밍 전용 포트도 제공한다.

관련기사

악성코드 배포나 피싱 등 유해 웹사이트 접속을 막는 AI프로텍션 기능이 기본 탑재되며 자녀를 위한 별도 와이파이 SSID를 생성해 인터넷 접속 시간을 관리할 수 있다.

무상보증기간은 구매 후 3년간이며 가격은 32만 9천원으로 책정됐다. 5일부터 쿠팡에서 단독 사전 예약 판매를 거쳐 오는 12일 정식 출시된다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
에이수스 와이파이7 802.11be 유무선공유기

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

최수연 네이버 "광고 AI 에이전트 곧 공개…반도체 협력으로 피지컬 AI 공략"

새로운 KT CEO 후보자 찾기 시작됐다

"차동기어로 차별화…韓 휴머노이드 새 길 연다"

쿠팡Inc, 3분기 매출 12조8천억원…전년비 20%↑

ZDNet Power Center