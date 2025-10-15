에이수스코리아, 오는 25일 'ROG 팬데이 2025' 개최

ROG 신제품 등 전시... 에이수스·ROG 제품 인증시 참석 가능

에이수스코리아 오픈플랫폼 비즈니스그룹이 오는 25일 게이밍 브랜드 ROG 관련 행사 'ROG 팬데이 2025'를 서울 삼성동 JBK 컨벤션홀에서 진행한다.

ROG 팬데이 2025는 에이수스 그래픽카드 30주년을 기념한 행사다. ROG 브랜드 메인보드·그래픽카드 등 고성능 하드웨어와 주변기기를 전시한다.

에이수스코리아가 오는 25일 서울 삼성동에서 'ROG 팬데이 2025'를 진행한다. (사진=에이수스코리아)

500개 한정 생산된 ROG 매트릭스 플래티넘 지포스 RTX 5090 그래픽카드와 휴대형 게임PC 'ROG X박스 엘라이', 하츠네 미쿠 x ROG 콜라보 한정판 PC 시스템 및 모니터, 유무선공유기, 주변기기, 전원공급장치 등 다양한 최신 하드웨어를 전시한다.

당일 행사장에서는 스탬프 랠리 및 스타크래프트 인플루언서인 흑운장과의 현장 매치 경기 등이 진행된다.

행사 관련 상세 내용 확인과 참가 신청은 에이수스 공식 홈페이지 및 에이수스·ROG 소셜미디어 채널에서 가능하다. 에이수스 하드웨어나 ROG 제품 인증이 필요하다.

