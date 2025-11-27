누리호 4차 주탑재 차세대 중형위성, 남극세종기지와 첫 교신 성공

누리호 4호기에 실려 가장 먼저 분리됐던 차세대중형위성 3호기가 27일 새벽 1시 55분 남극세종기지 지상국과 첫 교신에 성공했다.

한국항공우주연구원은 초기 교신을 통해 차세대중형위성 3호의 태양전지판 전개 등 위성 상태가 정상임을 확인했다고 우주항공청 공지를 통해 밝혔다

항우연은 향후, 대전 지상국 및 해외 지상국(남극세종기지, 노르웨이 스발바드)과의 교신을 통해 위성의 상태를 정밀하게 확인할 예정이다.

관련기사

누리호 4차 발사가 27일 새벽 1시 13분 정상적으로 이루어졌다.(사진=우주항공청)

항우연 지상국과의 교신은 27일 새벽 2시 39분께와 오전 11시 57분 께 2차례 진행된다. 해외 지상국(남극세종기지, 노르웨이 스발바드)과의 교신은 27일 첫 교신(오전 01시 55분)을 시작으로 오전 11시 59분께까지 모두 14차례 진행 예정이다.

한편 한화에어로스페이스가 처음 제작을 총괄한 누리호 4차 발사는 당초보다 18분 늦어진 27일 새벽 1시 13분 발사되며, 13개 위성을 정상 분리했다.