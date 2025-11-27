누리호 4차 주탑재 차세대 중형위성, 남극세종기지와 첫 교신 성공

태양전지판 등 정상 전개…항우연 지상국과는 새벽2시 39분께 교신

과학입력 :2025/11/27 02:35

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

누리호 4호기에 실려 가장 먼저 분리됐던 차세대중형위성 3호기가 27일 새벽 1시 55분 남극세종기지 지상국과 첫 교신에 성공했다.

한국항공우주연구원은 초기 교신을 통해 차세대중형위성 3호의 태양전지판 전개 등 위성 상태가 정상임을 확인했다고 우주항공청 공지를 통해 밝혔다

항우연은 향후, 대전 지상국 및 해외 지상국(남극세종기지, 노르웨이 스발바드)과의 교신을 통해 위성의 상태를 정밀하게 확인할 예정이다.

관련기사

누리호 4차 발사가 27일 새벽 1시 13분 정상적으로 이루어졌다.(사진=우주항공청)

항우연 지상국과의 교신은 27일 새벽 2시 39분께와 오전 11시 57분 께 2차례 진행된다. 해외 지상국(남극세종기지, 노르웨이 스발바드)과의 교신은 27일 첫 교신(오전 01시 55분)을 시작으로 오전 11시 59분께까지 모두 14차례 진행 예정이다.

한편 한화에어로스페이스가 처음 제작을 총괄한 누리호 4차 발사는 당초보다 18분 늦어진 27일 새벽 1시 13분 발사되며, 13개 위성을 정상 분리했다.

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
누리호 4차발사 차세대중형위성 세종남극기지 스발바드

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

네이버-두나무, 한 식구 된다..."차세대 결제 생태계 주도"

길 잃은 홈플러스…"정부 나서달라" 호소

올해 ‘천만 영화’ 제로...위기의 극장가 새 출구는?

누리호 4호기 27일 0시 55분 발사 확정

ZDNet Power Center