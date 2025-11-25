누리호 4호기 발사장으로 이송중…27일 새벽발사 "일단 가능"

오는 27일 새벽 1시께 발사 예정인 누리호 4호기가 25일 오전 9시 현재 발사장으로 이송 중이다.

항우연은 이날 오전 8시 30분에 발사준비위원회를 열어 오전 9시 누리호를 발사대로 이송하기로 결정했다고 밝혔다.

누리호는 무인 특수이동 차량(트랜스포터)에 실려 나로우주센터 내 발사체 종합조립동에서 제2발사대까지 약 1시간 10분에 걸쳐 이송될 예정이다.

오는 27일 새벽 발사할 누리호 4호기가 발사장으로 이동 중이다. 사진은 발사 리허설(WDR)을 위해 IPV(이동차량)에 누리호4호기를 싣고 있는 모습.(사진=항우연)

누리호는 발사대에 도착한 후, 기립 준비 과정을 거쳐 발사대에 세워진다. 25일 오후에는 누리호에 전원 및 추진제(연료, 산화제) 등을 공급하기 위한 엄빌리칼(지상공급선) 연결 및 기밀점검 등 발사 준비 작업을 수행할 예정이다.

발사대 이송, 기립, 엄빌리칼 연결 등 발사 준비 작업 과정상 이상이 없을 경우, 발사대에 누리호를 설치하는 작업이 이날 오후 늦게까지 진행될 예정이다.

항우연은 "기상 상황에 따라 작업 일정이 변경될 수 있다"며 "25일 예정된 작업이 모두 완료되지 못할 경우, 다음 날 오전 추가 작업을 통해 발사 운용을 정상 추진할 예정"이라고 밝혔다.

한편 항우연은 당초 25일 오전 7시 20분 누리호를 발사대로 이송할 예정이었으나, 오전 8시 비가 예보됨에 따라 이날 오전 9시로 순연한바 있다.

우주청은 26일 오후 누리호 발사관리위원회를 개최, 누리호에 추진제 충전 여부를 결정하고 기술적 준비 상황, 발사 윈도우, 기상 상황,우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토한뒤 누리호 최종 발사 시각을 결정할 예정이다.