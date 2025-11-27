누리호 4차 예정보다 18분 늦게 발사…"13개 위성 정상 분리"

한화에어로스페이스가 처음 제작을 총괄한 누리호 4차 발사가 27일 새벽 1시 13분 밤하늘을 거대한 화염으로 선명하게 물들이며, 성공적으로 솟아 올랐다.

누리호 4호기는 당초 0시 55분 발사할 예정이었으나, 엄빌리칼 회수 압력 센서 신호 이상으로 18분 늦게 발사됐다.

누리호는 발사되며 서울-부산을 1분에 주파할 속도로 가속됐다. 발사 125초 만에 고도 63.4km에 도달하며 1단이 분리됐다. 또 발사 234초에 페어링 분리, 이어 257.8km에서 2단이 정상 분리됐다. 3단은 발사 807초인 고도 600km에서 분리됐다.

누리호 4호기가 힘차게 솟아 오르고 있다.(사진=KASA 유튜브)

나로호 4호기가 27일 새벽 1시 13분 발사돼 붉은 화염을 뿜으며 우주궤도로 올라갔다.(사진=KASA 유튜브)

이어 누리호는 발사한지 807초에 고도 600.1km에 도달하며, 주탑재위성인 차세대중형위성 3호가 먼저 분리됐고, 이어 20초 간격으로 927초까지(599.9km) 큐브위성을 2~7차로 분리하고, 비행이 종료됐다.

나로호 4차 발사는 민간 주도의 뉴스페이스 시대를 여는 신호탄이어서 의미가 크다.

운용 및 사업 주관은 한국항공우주연구원이 맡았고, 발사체 조립은 한화에어로스페이스가 총괄 주관했다.

누리호는 발사체 길이만 47.2m, 직경 3.5m에 1,2,3단 발사체 총 무게가 200톤이다. 1단은 75톤급 액체엔진 4기, 2단은 75톤급 액체엔진 1기, 3단은 7톤급 액체엔진 1기를 각각 갖췄다.

우주항공청은 이날 새벽 1시 31분 누리호 비행이 종료됐음을 공지했다.

항우연 연구진들은 현재 누리호 비행 데이터를 분석 중이다. 데이터 분석은 앞으로 약 40분이 소요될 예정이며, 분석이 완료되는 새벽 2시 40분께 결과를 브리핑할 예정이다.

한편 지상국과의 교신은 지난 2023년 누리호 3차때의 경우 차세대 소형위성 2호가 발사 40여 분만에 남극 세종기지 지상국에서 신호를 확인했다. 또 86분 뒤 LUMIR-T1, 96분 뒤 도요샛 1호와 각각 교신했다.